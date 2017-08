Konstanz Quartett von Drogenhändlern bleibt in Haft

Wegen des Handels von 2,4 Kilogramm Kokain wurden vier Männer bei einem Prozess am Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Richter ordnete auch die Einziehung der Vermögenswerte der Angeklagten an.

Am dritten Tag im Prozess wegen Drogenschmuggels hat der Richter am Landgericht sein Urteil gesprochen: Alle vier Beschuldigten bleiben in Haft. Bei ihnen handelt es sich um drei Nigerianer und einen 45-jährigen Deutschen. Er hat nigerianische Wurzeln, kam aber 1993 nach Deutschland. Seit 2012 hat er einen deutschen Pass. Ihn und seine Mit­angeklagten erwartet ein mehrjähriger Gefängnis-Aufenthalt. Die Männer hatten sich der Einfuhr und des Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen schuldig gemacht: Die Droge: Kokain in der Größenordnung von 2,4 Kilogramm.

Mit weit weniger Melodramatik als am ersten Prozesstag betrat der 46-jährige Nigerianer zusammen mit seinen Mitangeklagten den Gerichtssaal: Kein Rasseln der Fußketten auf dem Boden, den Blick nach vorn gerichtet, setzte er sich auf die Anklagebank. Der 46-Jährige soll durch Kuriere mehrere Mittelsmänner in anderen Regionen versorgt und auch für Nachschub gesorgt haben. Er hatte sich vorher, anders als seine drei Mitangeklagten, zu den Vorwürfen in der Anklageschrift nicht geäußert. Der 46-jährige Nigerianer berichtete, er komme aus armen Verhältnissen. Er wurde früh zur Arbeit geschickt, habe dort gelernt wie man Geschäfte macht: Erst mit Obst, schließlich mit Reifen. Interessant wird es, als er sagt: Niemand habe in dieser Zeit mit ihm über Drogen gesprochen. Auch sei er in den meisten Fällen nicht in Europa gewesen. Als Beweis führte er seine Reisedokumente an, des Weiteren aufgezeichnete Telefongespräche. Durch seine Arbeit in Nigeria habe er auch den in Deutschland lebenden Mit­angeklagten kennengelernt.

Mit dem 45-jährigen Familienvater habe er lediglich Reifen gesammelt, um diese in Nigeria zu verkaufen. "Sie bestreiten also, Drogengeschäfte mit dem Mitangeklagten getätigt zu haben?", wollte der Richter wissen. Der 46-jährige Angeklagte antwortete kurz: Nie habe er Drogen an den 45-Jährigen geliefert. Der so Angesprochene ließ über seinen Verteidiger mitteilen: Er bleibe bei seinem Geständnis.

Der Staatsanwalt sprach in seinem Plädoyer von eindeutigen Fakten: "Wir sind bei nicht geringen Mengen an Rauschgift." Die beiden als Drogenkuriere mitangeklagten Nigerianer hätten sich der Einfuhr von Drogen schuldig gemacht. Ebenso sei eine erhebliche Kokainmenge an den 45-jährigen Familienvater geflossen. Dafür sei der 46-jährige Nigerianer verantwortlich. Der Ankläger forderte für alle Beschuldigten mehrjährige Haftstrafen. Außerdem solle ein Teil der Vermögenswerte der vier Männer durch die Staatskasse eingezogen werden.

Die beiden Verteidiger sahen das naturgemäß anders: Der 45-jährige Deutsche mit nigerianischen Wurzeln sei geständig und außerdem Familienvater, betonte der Verteidiger. Hier müssten strafmildernde Umstände gelten. Bei dem 46-Jährigen handele es sich nicht um einen großen Fisch. Er sei zum ersten Mal in Haft. Auch gebe es keine Beweise für die ihm zugeordneten Lieferungen. Der Richter folgte schließlich in seinem Urteil weitestgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft: Mehrjährige Haft sowie Einziehung der Vermögenswerte. Alle Angeklagten bleiben in Haft.

Die Frau des 45-jährigen Konstanzers saß mit beiden Töchtern im Zuschauerbereich. Beide Mädchen waren sich anscheinend des Ernstes der Lage bewusst: Traurig schauten sie in den Saal. Nach Ende der Verhandlung verließ der Familienvater den Gerichtssaal mit Fußketten. Als eine seiner Töchter an ihm vorüber ging, verabschiedete sie sich das vorerst letzte Mal von ihm.



Handel mit Drogen

Die deutsche Rechtssprechung versteht unter Handeltreiben mit Betäubungsmitteln nicht nur den Verkauf von Drogen. Das greift in diesem Fall zu kurz: Genauer gesagt, ist damit auch die eigennützige und auf Umsatz gerichtete Tätigkeit zu verstehen. Auf Umsatz gerichtet ist zum Beispiel der Ankauf von Betäubungsmitteln, dann folgt der Verkauf. Dabei spielt es im Übrigen keine Rolle, ob sich die Tätigkeit nur als gelegentlich, einmalig oder ausschließlich vermittelnd darstellt. (set)