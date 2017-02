Konstanz Pure Begeisterungsstürme: Fürstenbergler präsentieren Fasnacht live aus der Wollmatinger Linde

Die Fürstenbergler haben es: Originales Fasnachts-Esprit. Es gibt Lachsalven für aberwitzige Sketche und brillante Gesangseinlagen. Weitere Aufführungen stehen im Februar noch an.

Spot an in den Fürstenbergler Studios! Unter dem Motto "Alles rund um die Glotze" gehen die Fürstenbergler Erznarren auf Sendung und präsentieren Konstanzer Fasnacht wie sie ist. Es gibt ein Humor-Potpourri, das sich an die Einheimischen richtet, und nicht den Charme verliert, weil die Macher so sehr darauf bedacht sind, dass auch die Fernsehzuschauer in Hintertupfingen dem Dargebotenen intellektuell annähernd folgen können. Bei Fernsehproduktionen wirken die Themen oftmals an den Haaren herbeigezogen und austauschbar. Den Gegentrend starten die Fürstenbergler mit ihrem abwechslungsreichen Fernsehprogramm, das dezidiert auf die Konstanzer Zuschauer abgestimmt ist.

Der Reporter Harry Porter (Marco Köberle) präsentiert gekonnt die Stars und Sternchen der Fürstenbergler-Fasnacht. Das Prädikat "absolut sehenswert" verdienen sich die Balletts – angefangen von den ganz kleinen Nachwuchstalenten mit ihrer Bienenparty bis hin zu den "wilden Weibern", die unter dem Titel "Live aus dem Schlachthof" eine im wahrsten Sinne des Wortes saugute "Schinkenparade" darbieten. Nicht die kunstvolle Inszenierung, sondern auch das Talent zur gewitzt-humorigen Darstellung ist es, was das Publikum begeistert.

Mit Lachsalven gefeiert werden vor allem die ausgezeichneten Gesangsdarbietungen. Die Band "Modern Stalking" von und mit Marco Köberle und dem Vorzeige-Ausnahme-Schwaben Roland Werner erntet sogar Lachtränen. Aus zwei wesentlichen Gründen: Zum einen sind die Texte über die Konstanzer Stau-Thematik sowie über das "scherrige Schwäble" pointiert, zum anderen wird die grandios überzeichnete Persiflage der beiden 80er-Jahre Stars Bohlen/Anders mit den Kopfstimmen-Gesängen brillant ad absurdum geführt. Die Zuschauer fordern nicht nur hierfür Zugabe, denn Roland Werner präsentiert später gemeinsam mit Karin Wiehler-Cekan mit dem "Schiesser-Feinripp-Rap" einen ganz besonderen Werbespot.

Bekannt sind die Fürstenbergler vor allem für ihre fulminanten Sketche. Als Vorstadtweiber nehmen die Fürstenbergler-Frauen wieder gekonnt die typischen Frauen-Themen auseinander und sich selbst auf den Arm, ebenso wie das Traditions-Bühnen-Paar Karin Wiehler-Cekan und Joachim Heinzel, das das Eheleben persifliert. Den absoluten Mega-Sketch bietet die Narrenschar mit der aberwitzigen Western-Komödie "Im Western viel Neues": Eine flotte Story, gekonnte Gesangsnummern, gezielt gesetzte Pointen, Schauspiel-Freude und ein fulminantes Verbal-Duell, bei dem die bekanntesten Werbeslogans inhaltsschwer zum Einsatz kommen. Schade, dass diese Folge nicht in der Mediathek verfügbar ist, denn die begeisterten Zuseher hätten sich gerne umgehend die Wiederholung angesehen.

Die Narrenschar zieht alle ihre Trümpfe, auch mit den Wortbeiträgen. Mit Christopher Engler haben die Fürstenbergler ein Nachwuchs-Talent in ihren Reihen, das mit Überzeugungskraft das Publikum in den Bann zieht. Fulminant gestaltet sich auch die Tagesschau mit Sprecherin Regina Werner, die unter anderem Angela Merkels Biografie mit dem Titel "Die Raute" vorstellt und auf die Rückrufaktion eines Schokoriegels hinweist, da Kunststoffteile gefunden wurden. Diese unbeabsichtigte Dreingabe sei jedoch – so der Verbraucherschutz – die gesündeste Zutat der Süßigkeit. Und Louis Romita von den Hofpetern gibt einen würdigen Gastauftritt. Er macht nicht nur das, was sonst keiner macht: "Über mich reden", sondern unternimmt philosophische Exkurse und startet mit Hilfe eines Multifunktions-Rechners Mathematik-Nachhilfe.

Die rund vierstündige Sendung vergeht wie im Flug und die Fürstenbergler beeindrucken vor allem durch das ihnen zu eigene Konstanzer Fasnachts-Naturell.

Die Mitwirkenden

Auf der Bühne: Christopher Engler, Gerd Heinrich, Vanessa Knop, Marco Rinderspacher, Hofpeter-Gaststar Louis Romita, Regina Werner, Karin Bürging, Sigi Glaser, Gabi Heinzel, Monika Kern, Gudrun Weber, Karin Wiehler-Cekan, Roland Werner, Roland Rendl, Kai Spöring, Marco Köberle, Joachim Heinzel, Gerd Heinrich.

Duo Constancia. Hinter der Bühne: Joachim Heinzel und Karin Wiehler-Cekan (Regie), Jörg Brochhausen (Ton), Jürgen und Sascha Werner (Beleuchtung), Lars Kiessling, Markus Keller, Kai Spöring und Mario Wurz (Kulissenaufbau), Julia Blödorn und Vanessa Knop (Maske), Regina und Sascha Werner (Saaldekoration). (as)

10., 11., 15., 17. und 18. Februar um 20 Uhr im Gasthaus Linde in der Radolfzeller Straße 27 in Wollmatingen