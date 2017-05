Konstanz Prozessbeginn am Landgericht Konstanz: Die Anklage lautet versuchter Mord

Ein 38-jähriger Mann aus der Nähe von Freiburg soll einen Freund bei einem Besuch in Konstanz mit einem Messer in den Nacken gestochen haben. Zum Auftakt des Prozesses wegen versuchten Mordes hat er sich bei seinem Opfer entschuldigt. An die Tat erinnert sich der Angeklagte nicht mehr.

Am Anfang steht das Geständnis. Noch bevor der Vorsitzende Richter Arno Hornstein den angeklagten 38-jährigen Mann nach dessen Lebenslauf fragt, sagt er: "Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe und was passiert ist. Ich kann nur sagen, dass es mir leidtut." In sich gesunken und mit leiser Stimme spricht der hagere Mann. Was er getan haben soll, verliest Staatsanwalt Robert Aichele vor dem Landgericht Konstanz. Der bei Freiburg wohnende Mann soll im Dezember 2016 einem 37-jährigen Freund in Konstanz ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge in den Nacken gerammt haben. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord. Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft von Rache nach einem vorangegangenen Streit aus.

Nachdem er seinen Freund in den Nacken gestochen haben soll, soll der Angeklagte ihn weiter mit dem Messer attackiert haben. Durch die Abwehr erlitt das Opfer schwere Verletzungen am Arm und der Hand. "Meinen Daumen spüre ich bis heute nicht", sagt der 37-jährige Nebenkläger.

Große Ratlosigkeit bei Angeklagtem, Opfer und Zeugen bestimmt den ersten Prozesstag. Sie rührt wohl von erheblichen Mengen Alkohol her. Der aus Kasachstan stammende Angeklagte könne sich ab dem Zeitpunkt der Tat an nichts erinnern, sagt er. "Ich bin in der Zelle aufgewacht und da hat man mir gesagt: 'Sie wollten jemanden töten.'" Auch die Zeugen wissen nicht, wie es zur Tat kommen konnte. Der 37-jährige Konstanzer sagt: "Er war doch nie so." Die Entschuldigung seines mutmaßlichen Peinigers nimmt er ungerührt entgegen. "Entschuldigen Sie, aber ich war fast im Grab", sagt er und blickt zur Richterbank statt zum 38-Jährigen. "Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben."

Es sei bis zur Tat ein ruhiger Abend gewesen, sagen auch die Eltern des Opfers im Zeugenstand. Der Angeklagte sei nicht aggressiv gewesen. Man habe gemeinsam gegessen und getrunken – auch mehrere Flaschen Wodka. Die beiden Familien kennen sich seit Jahrzehnten, stammen aus dem selben Dorf in Kasachstan und sind nahezu zeitgleich Ende der 1990er-Jahre als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Der Vater des Opfers sagt über den mutmaßlichen Täter: "Ich sehe ihn wie meinen eigenen Sohn." Einen Streit will er nicht bemerkt haben, obwohl er zum Tatzeitpunkt mit den beiden ehemaligen Freunden zusammensaß.

Selbst nach dem kleineren Handgemenge, bei dem der Angeklagte zwei Ohrfeigen von seinem späteren Opfer bekommen habe, habe sich die Situation zunächst beruhigt. Bis der 38-Jährige in die Küche gegangen sein soll, die Klinge aus dem Messerblock zog und der Streit in einer Bluttat mündete. Die überlebte der lebensgefährlich verletzte Konstanzer offenbar nur, weil er sich auf den Balkon rettete und von dort um Hilfe rief.

Aufschluss über den offenbar unvermittelten Ausraster könnte das Ergebnis eines ärztlichen Blutalkoholtests geben. Beim Angeklagten wurde Stunden nach der Tat noch ein Wert von knapp drei Promille gemessen. Bereits 2011 verlor er seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer, verursachte außerdem einen Autounfall unter Alkoholeinfluss und hat seither mehrere tausend Euro Schulden. Spätestens nach dem Verlust seiner Arbeit im Jahr 2015 – zuletzt arbeitete der Mann ohne abgeschlossene Ausbildung als selbstständiger Computertechniker – bestimmte der Alkohol sein Leben.

Auf die Frage von Richter Hornstein, wie viel er denn getrunken habe, gibt er eine 0,7-Liter-Flasche Wodka an. Täglich. "Dann hatte ich keine Schmerzen, gute Laune und konnte schlafen." Die Beziehung zu seiner Freundin sei daran zerbrochen.

Seit er Anfang des Jahres in Haft ist, trinke er nicht mehr. Mit Unterstützung seines Pflichtverteidigers Henning Stutz betont er, dass er bereit sei, sein schweres Alkoholproblem therapieren zu lassen. "Ich habe den Entzug alleine versucht, aber das schaffe ich nicht." Ob und wie sich die starke Alkoholisierung zum Tatzeitpunkt sowie seine Einsicht und Reue auf das Urteil auswirken wird, wird sich am zweiten Prozesstag am Freitag, 2. Juni, ab 9 Uhr zeigen.