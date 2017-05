Die Angeklagte soll in ihrem Massagesalon Prostitution gefördert haben. Auch der Vorwurf, ihre Mitarbeiterinnen betrogen zu haben, steht im Raum.

Er spricht von einer Feinmassage, von einer Behandlung mit "Happy End". Der unbedarfte Kunde mag sich darunter entspannte Muskeln als glücklichen Abschluss der Massage vorstellen, für den älteren Herrn aus der Schweiz wäre es die genitalmuskuläre Entspannung gewesen. 100 Euro sollte die Ganzkörperbehandlung mit Spezialangebot kosten, erklärte er Richterin Christine Kaiser. Diesen Preis habe er mit der im Hegau wohnenden Angeklagten verhandelt. Diese schweigt zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft: ob sie in ihrem Massagesalon, gelegen im Konstanzer Sperrbezirk (siehe unten), Prostitution angeboten und ob sie ihre Mitarbeiterinnen ausgebeutet hat.

Zu seiner Massage mit glücklichem Ende ist der Schweizer nicht gekommen. Die Polizei nahm ihm den Spaß. Während er sich unter der Dusche gerade auf die Entspannung vorbereitete, erklärte er im Zeugenstand, seien plötzlich die Beamten mit drin gestanden. Sie waren zu einer Hausdurchsuchung in den Massagesalon in der Konstanzer Altstadt angerückt. Von Nachbarn waren Hinweise gekommen, dass in den Räumen mehr als nur traditionelle chinesische Handgriffe angeboten würden. Zudem hatten sich ehemalige Mitarbeiterinnen darüber beschwert, von der Angeklagten übers Ohr gehauen worden zu sein. Für die Staatsanwaltschaft Grund genug, Ermittlungen aufzunehmen. Dabei interessierte sie sich für eine Frau, die sich während der Hausdurchsuchung im Massagesalon aufhielt. Sie sei nur zu Besuch gewesen, eigentlich Fremdenführerin, den nackten Schweizer unter der Dusche habe sie gar nicht registriert. Über den Polizeieinsatz sei hernach gar nicht gesprochen worden. Kontrollen des Gewerbes seien ja üblich, ließ die Zeugin aus dem Chinesischen übersetzen.

Anfangs habe er noch keinen Verdacht geschöpft, erklärte der ehemalige Hausverwalter dem Gericht. Er habe mit der Angeklagten und ihrem Ehemann den ab Januar 2014 laufenden Mietvertrag für die Räume in der Altstadt geschlossen. Es seien noch einige Änderungen erfolgt, etwa der Einbau eines Türspions. Wenn er geklingelt habe, hätten leicht bekleidete Damen geöffnet. Die Zweifel wuchsen, vor allem, nachdem das städtische Baurechtsamt den Verdacht der Prostitution in dem Massagesalon an ihn herangetragen habe. Eine erste Abmahnung, eine zweite mit sofortiger Kündigung folgten nach nochmaligem Hinweis. Der Ehemann habe stets beteuert: "Nein, das ist kein Puff", gab der Hausverwalter im Gericht wieder. Normale Massagen wurden tatsächlich angeboten. Aber wohl auch Angebote darüber hinaus: "Es gab massive Beschwerden" von Nachbarn, bei Tag und Nacht sei Betrieb im Salon gewesen. Etwa von Betreiberinnen einer Logopädiepraxis gegenüber dem Salon. "Es kam nur Männerbesuch", sagte eine Zeugin. Nach und nach seien Räume nach außen hin abgedunkelt worden. Ein Zustand, den Verteidiger Rudy Haenel so nicht kannte, hatte er zuvor seine Kanzlei in diesen Zimmern. Wenn Sie Masseurinnen, wie sie es sein sollten, gesehen habe, hätten diese "wenig angehabt, mal ein Negligée", erinnerte sich die Zeugin weiter; und dann noch an eine skurrile Begegnung: "Ich habe dann auch mal eine Ehefrau im Hausgang getroffen, die ihren Mann gesucht hat", sagte die Zeugin. Sie habe an die Tür des Massagesalons gehämmert, es habe aber niemand aufgemacht.

In vorangegangenen Ermittlungen war der Angeklagten nicht nachzuweisen, dass sie die Prostitution im Sperrbezirk angeboten hat. Allerdings gab es, wie Richterin Christine Kaiser am ersten von vier Sitzungstagen verlas, zwei Bußgeldverfahren gegen Mitarbeiterinnen des Massagesalons. Das Bürgeramt der Stadt hat ihnen die Zahlung von 500 Euro auferlegt, weil sie sexuelle Dienstleistungen zumindest angeboten haben sollen. Bei der Frage nach der Ausbeutung ihre Angestellten wird das Gericht deren Vorwürfen nachgehen und sich nicht ausgefüllte, aber mit Blanko-Unterschriften der Mitarbeiterinnen versehene Stundenzettel ganz genau ansehen – zum eventuell beliebigen Ausfüllen durch die Angeklagte. Die Verhandlung geht am Montag, 8. Mai, um 9 Uhr im Amtsgericht weiter.

Sperrbezirke

Bums-Bonanza, so war Konstanz einst bekannt. Die Stadt war weithin bekannt für seine Rotlichtszene. Entsprechende Etablissements waren in der gesamten Stadt verteilt. Auf Klein Venedig boten Damen ihre Dienste an, im Paradies, in Stadelhofen, und in Wollmatingen befand sich gar ein Wohnwagenpuff. Überall waren "Terminwohnungen". Der Gemeinderat weitete ab 1970 die Sperrbezirke aus. Seit 2001 gilt laut Verordnung des Regierungspräsidiums Freiburg: Prostitution ist linksrheinisch nicht erlaubt, rechtsrheinisch nur an wenigen Standorten im Industriegebiet, die Ortsteile Egg, Litzelstetten, Oberdorf, Dingelsdorf, Dettingen und Wallhausen müssen ohne Rotlicht auskommen. Straßenstrich ist generell verboten. Allerdings galt ein Bestandsschutz. (phz)