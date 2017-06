Konstanz Prominenter Pate: Kardinal Marx sucht den nächsten Träger des Konstanzer Konzilspreises

Der Preis für Menschen oder Organisationen gedacht, die sich für Europa einsetzen. Der Pate, der den Preisträger benennen soll, erfüllt diesen Anspruch auf jeden Fall. Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München, sucht den Geehrten. Wen er im November auszeichnet, ist noch offen

Auch wer der katholischen Kirche nicht so nahe steht und ihre Lehren nicht teilt, kennt seinen Namen: Reinhard Kardinal Marx ist als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz nicht nur der ranghöchste Geistliche der Bundesrepublik und eines der bekanntesten Gesichter seiner Kirche. Er erhebt immer wieder auch seine Stimme zu sozialen und politischen Anliegen und erhält dafür Zustimmung weit über die katholische Welt hinaus. Nun übernimmt Marx, Erzbischof in München, eine besondere Rolle in Konstanz: Er ist der Pate, der den Träger oder die Trägerin des Konstanzer Konzilspreises benennen wird. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Marx zu wählen, fiel dem Kuratorium nicht schwer, wie die Konzilstadt Konstanz mitteilt und wie Oberbürgermeister Uli Burchardt als Vorsitzender des Gremiums in einer Pressenotiz erklärt: "Kardinal Marx wird nicht müde, sich immer wieder für ein pluralistisches, offenes und demokratisches Europa einzusetzen und an die in Europa lebenden Menschen zu appellieren, über Landes-, Generations- und Glaubensgrenzen hinweg die Idee Europas weiterzuentwickeln."

In dem Jahr, in dem sich Konstanz an die 600. Wiederkehr der Papstwahl erinnert, kommen in der Wahl von Marx die kirchliche und europäische Dimension des Konziljubiläums zusammen. Der Kardinal, der zugleich der Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union ist, nimmt das Amt der Mitteilung zufolge "mit Freude an" und verwies in einer ersten Reaktion darauf, dass Europa ein Projekt des aktiven Mittuns sei.

Wen Marx für den zweiten Konzilspreis ernennt, steht noch nicht fest – bis Ende Juli hat er Zeit für die Suche nach einem passenden Preisträger, und man darf davon ausgehen, dass Marx diese Suche mit der ihm eigenen Ernsthaftigkeit angehen wird. So wird er in wie immer geschliffenen Worten und mit hohem moralischen und politischen Anspruch am Sonntag, 5. November, darlegen, wer die Auszeichnung und das mit ihr verbundene Preisgeld von 10 000 Euro erhält. Schauplatz ist das Konzilsgebäude – genau dort, wo am 11. November 1417 Oddo di Colonna zu Papst Martin V. gewählt wurde.

Der Konzilspreis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen, er soll Personen, Institutionen oder Initiativen auszeichnen, die, wie bei der Stiftung des Preises lange vor der Europa-Krise durchaus hellsichtig festgelegt wurde, "sich in besonderer Weise für ein Europa der Begegnung einsetzen und einen Beitrag zum Dialog über Europa und seine Zukunft leisten". Erster Preisträger im Jahr 2015 war Theatermacher Milo Rau. Auch der Pate hatte wie vorgesehen europäisches Format: Es war der Schriftsteller Adolf Muschg.

