Konstanz Projektleiter sagt nach Kranunfall: "Wir haben uns an alle Vorschriften gehalten"

Nach dem Unfall mit dem Kran beim Petershauser Bahnhof ist die Baustelle an der Z-Brücke wieder in Betrieb. Projektleiter Lagrutta unterstützt die Ermittlungen.

Michele Lagrutta ging am Dienstagabend mit gemischten Gefühlen ins Bett. "Einerseits war ich überglücklich, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind", sagt der Projektleiter der städtischen Baustelle an der Zorro-Brücke beim Petershauser Bahnhof. "Andererseits nimmt mich dieser Unfall sehr mit und ich mache mir 1000 Gedanken." Seine Abteilung im Bauamt unterstütze ihn dabei super: "Meine Kollegen sind sehr aufmunternd und wohlwollend", erzählt der 50-Jährige. "Und wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass der Unfall viel schlimmer hätte enden können. Das höchste Gut auf Erden ist nicht zu Schaden gekommen: der Mensch."

Ebenfalls am Dienstag kam es in Augsburg zu einem schweren Kranunfall. In Bayern wurde der Kranführer schwer verletzt. "Da sieht man, wie glimpflich wir davon gekommen sind", sagt Michele Lagrutta. Der Kranführer auf seiner Baustelle sei nach dem Unfall sehr geknickt gewesen, "doch gestern war er wieder bei der Arbeit, das ist bemerkenswert". Da er im Besitz eines Kranführerscheins war, müsse er sich keine Sorgen machen.

Den Ermittlungen der Dekra im Auftrag der Staatsanwaltschaft sieht Michele Lagrutta mit der nötigen Professionalität, aber auch mit einem reinen Gewissen entgegen. "Wir haben uns an alle Vorschriften gehalten", ist er überzeugt. "Wir unterstützen alle Gremien, die mit dem Gutachten beschäftigt sind. Das ist gar kein Problem." Immerhin konnte gestern die Baustelle in Petershausen wieder in Betrieb genommen werden, sodass der Schaden des Arbeitsausfalls nicht so hoch sein wird. "Wir können das derzeit aber noch nicht beziffern", sagt Lagrutta. Ebenso wenig ließe sich derzeit sagen, welche Geräte und Materialien der eigentlichen Baustelle nach dem Unfall unbrauchbar sind: "Das wird derzeit alles gesammelt und registriert."