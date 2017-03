Konstanz Projekt "Mein fremder Zwilling" bringt Flüchtlinge und Einheimische zusammen

Beim Kultur-Integrations-Projekt "Mein fremder Zwilling" loten Duos aus Einheimischen und Flüchtlingen, die im selben Jahr geboren sind, aus, was sie eint und worin sich ihre Lebensläufe unterscheiden. Es entstehen spannende Begegnungen und die Erkenntnis: Integration hat viel mit Empathie zu tun.

Konstanz – "Mein Zwilling kann leider nicht kommen", bedauert Julia Schleicher. Sie spricht nicht von ihrem genetischen Bruder, sondern von ihrem neuen Bekannten, der aus Somalia stammt, und dem Projekt "Mein fremder Zwilling", welche das Café Mondial gemeinsam mit der Kommunikationsagentur "Die Regionauten" durchgeführt hat. "Es war eine Bereicherung", stellt die Konstanzerin fest. Ganz ungezwungen lernten sich Konstanzer und Flüchtlinge kennen, verglichen ihre Lebensgeschichten, sprachen über Vergangenheit und Zukunft, ihre Wünsche und Träume. "Unsere Lebensläufe sind komplett verschieden", stellt Julia Schleicher fest und fügt an: "Es hat mir gezeigt, wie lächerlich unsere Probleme sind."

Wie funktioniert Integration? Was sind die Grundlagen, um vermeintlich Fremde zu verstehen? Grundsatzfragen, welche sich die Projekt-Initiatoren anfangs stellten, um Raum für Begegnung und gegenseitiges Kennenlernen zu schaffen. "Wichtig ist bei Integration, dass man Empathie hat", stellt Harald Kühl von den Regionauten fest. Wichtig war ihm, dass die Teilnehmer "ohne Verpflichtungen aufeinander zukommen und das Gegenüber verstehen". So wurde die Idee geboren, Menschen, die das gleiche Geburtsdatum haben oder zumindest im selben Jahr geboren sind, als unechtes Zwillingspaar zusammenzuführen. 80 Interessierte gab es. Doch die Schwierigkeit war, "das Zwillingspaar im Heuhaufen zu finden", schmunzelt Harald Kühl. Dennoch gelang es, zwei Zwillingspaare zu finden sowie acht Paare zu bilden, welche im selben Jahr geboren sind. Die beiden Treffen der Teilnehmer waren geprägt von "Abtasten, anfänglicher Unsicherheit, viel Neugier und Herzblut", beschreibt Kühl und fasst zusammen: "Es waren intensive Begegnungen voller Respekt und Herzlichkeit.

" Diese manifestieren sich jetzt in einer Plakataktion, Broschüren, einem A2-Buch und einem Film, denn "wir wollen die Neugier in die Öffentlichkeit tragen und sind gespannt, was es mit den Betrachtern macht", so Kühl. Auf Resonanz ist das Projekt übrigens schon zum jetzigen Zeitpunkt gestoßen, denn es haben sich andere Städte erkundigt, ob dieses Projekt übertragbar wäre.

Bei den Teilnehmern hat es ebenfalls einiges ausgelöst. "Es war ein sehr schöner Kontakt", bestätigt Julia Schleicher. "Eigentlich sind wir Drillinge", lächelt sie, denn eine weitere Konstanzerin ergänzte das Duo. "Wir sind jetzt eine Whatsapp-Gruppe. Anfangs haben wir uns sehr viel geschrieben. Das hat zwar etwas nachgelassen, aber wir sind noch im Kontakt." Yuliya Zvyagina freut sich, ihrem Zwilling Ahmad Hussein, der aus Syrien stammt, wieder zu begegnen. Yuliya stammt aus der Ukraine, lebt aber schon lange hier in der Stadt und fühlt sich als Konstanzerin. Dennoch fand dieses Zwillingspärchen noch mehr Parallelen. "Es war spannend, ihre Lebensgeschichte zu hören", sagt Ahmad Hussein. "Automatisch vergleicht man sich", beschreibt Yuliya Zvyagina. "Ahmad hat mich sehr beeindruckt, denn in Syrien hat er maritime Navigation studiert, konnte nur leider sein Studium nicht beenden. In Deutschland möchte er lernen und eine gute Arbeit finden. Das ist ihm wichtig; das spürt man." Was sie eint, sind auch ihre Wünsche, beispielsweise den Führerschein machen zu können. Aber sie haben noch einen viel größeren, bedeutsameren Wunsch. "Dass die Kriege beendet werden", sagt Ahmad Hussein auch mit Blick auf den Ukraine-Konflikt und fügt – ohne Pathos, aber aus reinem Herzen – an: "Und Frieden für alle Menschen."

Das Projekt

Die Aktion "Mein fremder Zwilling" wurde von der Kommunikationsagentur Die Regionauten und vom Café Mondial durchgeführt. Gefördert wurde es vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie von der Robert-Bosch-Stiftung. Ziel war es, Flüchtlinge und Einheimische, die das gleiche Geburtsdatum haben oder zumindest im selben Jahr geboren wurden, einander vorzustellen und ein Kennenlernen zu ermöglichen. Entstanden sind ein Doku-Film, eine Plakatkampagne, die alle Litfaßsäulen in Konstanz zieren wird, sowie eine Ausstellung mitsamt Broschüren im Café Mondial. „Damit wollen wir einen Denkanstoß geben: Wo ich geboren bin, ist purer Zufall – aber einer, der unser Leben entscheidend prägt“, so Harald Kühl von den Regionauten. Die Ausstellung im Café Mondial im Nebengebäude des Palmenhauses in der Straße Zum Hussenstein im Paradies ist mittwochs von 15 bis 18 Uhr, samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. (as)

