Konstanz Projekt Kompass: Ehrenamtliche Betreuer helfen bei Bildungsfragen

Das Integrations-Projekt Kompass läuft seit zwei Jahren – fast 300 Personen wurden bereits bei Bildungs- und Erziehungsthemen betreut und beraten.

Für Mehmet Usta war Mathematik das Fach, in dem er glänzte. Er war richtig gut darin. Doch alle seine Versuche, seine Kinder zu unterstützen, beim höheren Rechnen auf einen grünen Zweig zu kommen, scheiterten. In der Türkei, so sagt Mehmet Usta, seien ganz andere Arbeitsschritte vermittelt worden als bei seinen Kindern heute in der deutschen Schule. Mehmet Usta war froh, als er zufällig von Kompass hörte, einem Projekt in Konstanz, das die Bildungschancen von Bürgern aus Nicht-EU-Staaten verbessern will. Kompass unterstützt Familien mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis für Deutschland mit Nachhilfe und noch viel mehr. Das Integrationsprojekt hilft beispielsweise auch Eltern, wenn es Unsicherheiten bei Erziehungsfragen gibt oder wenn sie selbst ihr Deutsch verbessern wollen.

290 Personen, darunter 146 Kinder, hat das Kompass-Team in Konstanz seit dem Start vor zwei Jahren betreut. Der Jahresetat für die Arbeit liegt bei rund 100 000 Euro jährlich. 75 Prozent der Kosten trägt der europäische Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, 25 Prozent das Deutsche Rote Kreuz. Noch ein Jahr kann das Projektteam auf dieser Basis arbeiten, dann hofft es auf Verlängerung. "Wir haben Lücken gefüllt", sagt Projektleiterin Tülin Kabakli. Sie hat inzwischen 90 Paten auf der Liste, die sich für Kompass engagieren wollen. 68 seien gerade aktiv. Eine dieser Paten ist die Studentin in Politik und Verwaltungswissenschaften Leila Mousavi Takieh, die mit einer Mutter aus Luxemburg und einem Vater aus dem Iran aufgewachsen ist. Sie ist überzeugt: "Jedes Kind sollte individuelle Förderung bekommen.

Abgehängt werden – das ist furchtbar." Die Studentin hat selbst erlebt, wie hilfreich Nachhilfe sein kann. Deshalb hat sie sich schon vor Jahren entschlossen, selbst anderen beim Lernen zur Seite zu stehen, zuletzt im Projekt Kompass den Kindern von Mehmet Usta. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung von Lernstoffen, sondern auch um Lerntechniken, um das Einhalten von Vereinbarungen und interkulturelle Fragen und überhaupt um das Schaffen guter Lernatmosphären. Der elf Jahre alten Havin Usta, die das Gymnasium besucht, ist es mit Hilfe der Patin gelungen, Struktur in den Lernalltag zu bringen. Die Schülerin hat sich angewöhnt, in kurzen Etappen, konsequent zu lernen. Jeden Tag jeweils 15 Minuten in zwei ihrer Problemfächer, die langsam gar keine mehr sind.

Kompass versteht sich als Anschubhilfe. Maximal ein Jahr sollen die Paten in einer Familie tätig sein. Wenn nötig werden die Eltern aber weiter vom Kompass-Team oder Kooperationspartnern weiter unterstützt. Kompass hat Kontakt zu 33 Institutionen. "Das Netzwerk funktioniert super", sagt Projektleiterin Tülin Kabakli. Der Aufhänger für Einsätze von Kompass ist oft die Nachhilfe für ein Kind in einem bestimmten Schulfach. Doch die Mitarbeiter von Kompass vermitteln noch viel mehr. Es geht auch darum, den Boden für Bildung in den Familien zu bereiten, und die Eltern beispielsweise zu unterstützen bei Fragen, wie sich der Medienkonsum beschränken und wie sich Zubett-Geh-Zeiten durchsetzen lassen. Manchmal gehe es auch darum, schon lange in Deutschland lebende Eltern zum Gebrauch der deutschen Sprache zu ermuntern. Manche hätten sich angewöhnt, die Kinder bei Telefonaten und heiklen Gesprächen vorzuschicken oder mit Hilfe von elektronischen Übersetzern zu kommunizieren.

Kompass hat unter anderem auch einen Kurs zum Thema Alltagssprache für Mütter initiiert. Auch für die Vorbereitung auf Sprachprüfungen kann Kompass Paten vermitteln. Das Projekt kümmerte sich seit der Gründung im Sommer 2015 um Familien aus mehr als 20 verschiedenen Nationen. Für den Hilfsansatz sei nicht die Herkunft, sondern die Frage wichtig, welchen Bildungsgrad und welche Einstellung zur Bildung die Eltern haben, sagt Tülin Kabakli. Kompass versuche grundsätzlich zu vermitteln wie bedeutend Bildung fürs berufliche Fortkommen in Deutschland ist. Damit Schüler aus anderen Nationen auch in den Sommerferien Deutsch trainieren können, hat Kompass einen Lesespaß mit Lesepaten in Kooperation mit dem Café Mondial im Paradies initiiert.

