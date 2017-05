Konstanz Prognose des Schulamts: Gemeinschaftsschule Gebhard hätte genügend Oberstufen-Schüler

78 Schüler könnten an der Konstanzer Gemeinschaftsschule Abitur machen, sagt das Schulamt – lässt sich aber nicht genau in die Karten schauen, wie genau diese Prognose erstellt wurde.

Die Chancen stehen gut, dass die Konstanzer Gemeinschaftsschule eine gymnasiale Oberstufe bekommt. Sie ist nicht nur die größte Gemeinschaftsschule Baden-Württembergs, sondern auch Modellschule mit Vorbildfunktion. Und das entscheidende: Sie erfüllt laut einer Prognose des Schulamts die erforderlichen Zahlen. Demnach sind es aktuell 78 Schüler, die an der Konstanzer Gemeinschaftsschule Abitur machen könnten. Sie kommen aus der Gemeinschaftsschule selbst, aber auch aus den Realschulen Theodor Heuss und Geschwister Scholl sowie von der Gemeinschaftsschule Steißlingen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl für eine Oberstufe liegt laut grün-schwarzem Koalitionsvertrag bei 60 Schülern.

Soweit, so gut. Aber wie setzen sich diese Zahlen eigentlich zusammen? Wie viele Schüler aus welcher Schule wechseln potentiell nach der zehnten Klasse an die Gemeinschaftsschule, um Abitur zu machen? Nachfrage bei Waltraut Liebl-Kopitzki vom städtischen Amt für Schulen, Bildung und Wissenschaft. Ihr zu folge kommen 31 von 78 Schülern aus den sogenannten Zuliefererschulen wie beispielsweise den Konstanzer Realschulen. Diese legt das Regierungspräsidium nach bestimmten Kriterien fest. Entscheidend ist zum Beispiel, wie gut erreichbar die Gemeinschaftsschule liegt im Vergleich zu anderen Angeboten wie einem beruflichen Gymnasium. Aus der Gemeinschaftsschule Konstanz kommen Schüler in Frage, die auf dem erweiterten und mittleren Niveau arbeiten, was 34 und 13, also 47 Kindern entspreche. "Die Zahlen sind sehr vorsichtig berechnet", so Liebl-Kopitzki. Vor allem aber sind die Zahlen ohne die Einschätzung der sogenannten Zuliefererschulen berechnet.

"Ich wurde nicht gefragt", sagt beispielsweise Frank Raddatz, Rektor an der Theodor-Heuss-Realschule. Etwa ein Drittel der 64 Schüler in der zehnten Klasse könnten seiner Einschätzung nach weitermachen – gingen aber traditionell auf das Wirtschaftsgymnasium oder das Technische Gymnasium an der Wessenberg- und Zeppelin-Gewerbeschule.

Auch sein Kollege an der Geschwister-Scholl-Schule, Werner Specker, sei nicht nach seiner Einschätzung gefragt worden – sagt zumindest Frank Raddatz. Trotz mehrfacher Anfragen war Werner Specker in dieser Sache nicht zu erreichen. Dafür kommentiert Waltraud Lieb-Kopitzki vom städtischen Schulamt: "Es ist nicht Aufgabe der Schulträger, sich mit einzelnen Schulen in Verbindung zu setzen und einzelne Gespräch oder Berechnungen anzustellen", so Liebl-Kopitzki und ergänzt: "Wir haben die Berechnungen der staatlichen Behörden entgegenzunehmen und diese Zahlen in den Antrag einzufügen."

Nachfrage also beim Leiter des staatlichen Schulamts Konstanz. Karlheinz Deußen verweist auf das landeseinheitliches Verfahren, in dem beispielsweise Schüler aus umliegenden Realschulen mit fünf bis 15 Prozent berücksichtigt sind, und auf die amtliche Schulstatistik. Die Prognose, so Deußen, sei sehr vorsichtig mit den niedrigsten vorgegebenen Prozensätzen berechnet und zu berücksichtigen sei, dass im ersten Jahr nur vier, später sechs Züge in die Gemeinschaftsschule aufgenommen wurden, die Prognosezahl künftig also höher sein werde. Genaue Zahlen aber, welche Schüler aus welchen Schulen in diese Prognose einfließen, könne er nach Absprache mit dem Regierungspräsidium nicht herausgeben. Die Frage, wie sich die Zahl 78 also genau zusammensetzt, bleibt unbeantwortet.

Unterdessen liegt der Antrag auf die Oberstufe an der Konstanzer Gemeinschaftsschule seit Donnerstag auf dem Tisch von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), nachdem das Freiburger Regierungspräsidium den Antrag geprüft hat. "Wir kümmern uns schnellstmöglichst um den Antrag", erklärt eine Pressesprecherin des Kultusministeriums auf Anfrage. Mit einer Entscheidung könne man in zwei bis drei Wochen rechnen. Für die Eltern und Befürworter der Gemeinschaftsschule heißt es bis dahin weiter: warten. So erklärte diese Woche auch Birgit Zauner aus Salem von der Eltern-Arbeitsgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Baden-Württemberg per Pressemitteilung: "Wir Gemeinschaftsschul-Eltern fordern ein klares und öffentliches Bekenntnis der Landesregierung zum G9-Lernen an den Gemeinschaftsschulen als klaren Markenkern und als elementaren Unterschied zum pädagogischen Angebot der Realschulen." Und noch so eine Unbekannte gibt es: Es ist weiter offen, in welchen Räumen die Gemeinschaftsschüler ihr Abitur überhaupt schreiben würden. Die Schule ist schon jetzt auf zwei Standorte verteilt. Verhandlungen über einen dritten Standort auf dem Ravensberg-Gelände gibt es bereits. Dorthin soll auch die Wessenbergschule verlagert werden.