Konstanz Profimusikerin Elsy Ballmann: Mit 86 Jahren zurück ans Schlagzeug

Die 86-jährige Elsy Ballmann hatte vor mehreren Jahrzehnten ihre Leidenschaft, das Trommeln, an den Nagel gehängt. Nun ist ihre Liebe zur schwungvollen Musik wieder erwacht.

Den Swing hat sie drauf. Die Trommelstöcke liegen locker in ihrer Hand, der Rhythmus untermalt das Lied aus den 30ern sanft fließend. Einlullen lassen darf sich das Publikum davon aber nicht. Elsy Ballmann kann auch anders, manchmal geht das Temperament mit ihr durch. Die Stöcke nehmen Anlauf, die Musikerin setzt die Schläge gezielt und es wird richtig laut, dröhnend, mitreißend: ein Schlagzeugsolo, wie es Profis beherrschen.

Die 86-jährige Elsy Ballmann ist Profimusikerin, doch das berichtet nicht sie, sondern die Kollegin am Keyboard an diesem Nachmittag, an dem die beiden beim Nachbarschaftstreff im Tannenhof musizieren. Elsy Ballmanns Verhältnis zur Musik ist hochkomplex, es hat alle Höhen und Tiefen der Liebe und Leidenschaft mitgemacht, wie ihr wahres Leben. Begonnen hat die Beziehung in ganz jungen Jahren mit einem Wutanfall. Im Elternhaus der kleinen Elsy in Wesen bei Zürich wurde viel musiziert, der Vater war Präsident des Musikvereins, Instrumente eine Selbstverständlichkeit. Elsy wollte Saxophon spielen, doch in den 30er Jahren schien dies nicht zu den schicklichen Verhaltensweisen eines Mädchens zu gehören. "Da hieß es 'ein Mädchen gehört in die Küche zur Mama'". Das befolgte Elsy auch brav, "obwohl ich einen Heidenzorn hatte". Blockflöte und Geige waren ihrem Geschlecht angemessen, während der Bruder Saxophon und Klarinette spielte. Mit 18 Jahren gründete der ältere Bruder eine Band, ein Schlagzeug stand im Zimmer, und wenn er nicht zuhause war, übte die junge Elsy heimlich auf dem Instrument. Später besuchte sie, nachdem sie die Handelsschule abgeschlossen und einen "ordentlichen" Beruf erlernt hatte, das Konservatorium und lernte die Kunst des Trommelns von der Pike auf.

Auch dort meldete sich ihr Temperament immer wieder. "Es ging mir auf die Nerven, wenn ich bei den klassischen Stücken nur alle halbe Stunde ein Pling einsetzen durfte." Ihre wahre Leidenschaft galt der modernen Musik, dem Jazz, dem Swing.

Die Erinnerungen an ihre Musikerkarriere sind auch schmerzhaft. Mit 20 Jahren lernte Elsy ihren Freund kennen, "einen wunderbaren Musiker", der mehrere Instrumente beherrschte und den sie so lange traktiert habe, bis er einwilligte, ihre Vorliebe für schwungvolle Musik zu unterstützen. Schließlich willigte er ein und die Beiden traten zum ersten Mal in der Bar im Hotel Sonne in Wildhaus auf. Die Musik kam gut an und so folgten weitere Auftritte – in Sils Maria, in Arosa und weiteren Skigebieten. Amerikanische Schlager, Jazz, Ländliches aus der Schweiz, die jungen Musiker waren flexibel und boten, was das Publikum wünschte.

Die gute Zeit in Zweisamkeit wurde jäh durch einen Schicksalsschlag beendet. Die 34-jährige Elsy Ballmann reagierte konsequent und fasste kein Instrument mehr an, legte keine Platten mehr auf und hörte kein Radio. Beruflich orientierte sie sich neu und bewarb sich nach Hamburg, wo sie als Tourismusfachkraft angestellt wurde. In der Hafenstadt habe sie sich gleich wohlgefühlt, Anschluss gefunden und habe sich engagiert am gesellschaftlichen Leben beteiligt.

Alles wäre im Lot gewesen, doch es nagte der unerfüllte Kindheitstraum. 2013 zog die Seniorin an den Bodensee, weil Hamburg ihr nicht mehr entsprach, und "weil man die Schweiz von hier sieht". Hier nahm sie den Rhythmus wieder auf, doch es fehlte der Klang. Seit einem halben Jahr nimmt Elsy Ballmann Saxophon-Unterricht. "Man ist mit meinen Fortschritten zufrieden", sagt sie lapidar. Ihr Alter? Interessiert die 86-Jährige nur am Rande. Sie nehme jeden Tag, wie er kommt. Dann wird sie ernst. Mit dem Sterben habe sie sich schon früh befasst und sie glaube, dass es eine Kraft jenseits des Irdischen gebe. Ihren Rhythmus hat sie wiedergefunden, den Takt schlägt sie leise dazu.

Leidenschaft lebt auf

Mehrere Jahrzehnte lang hatte Elsy Ballmann die Trommelstöcke nicht in den Händen. An die Wiederbelebung ihrer alten Leidenschaft hatte sie selbst nicht mehr geglaubt und es ist ihr auch nicht leicht gefallen. Bei der Jubiläumsfeier der Rosenau vor zwei Jahren hatte sie der Direktor des Stifts spontan auf die Bühne gebeten. "Nach dem zweiten Takt hatte ich zum Glück alles wieder im Griff", berichtet Ballmann.