Konstanz Pro Familia Konstanz mit neuer Leitung

Doris Wilke übernimmt Leitung der Beratungsstelle. Susanne Reith-Franz gibt die Führung nach 15 Jahren ab.

Konstanz – Eine 16-Jährige wird schwanger und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ein Paar trennt sich, sobald sich Nachwuchs ankündigt. Finanzielle Sorgen trüben die Vorfreude auf das gewünschte Baby. Drei Szenarien, mit denen es die Mitarbeiter der Beratungsstelle Pro Familia immer wieder zu tun haben. Aber nicht nur damit: Es geht auch um Familienplanung, psychologische Beratung und medizinische Betreuung. Die Beratungsstelle deckt ein großes Spektrum an Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt ab. "Wir hatten aber immer auch die ersten drei Lebensjahre im Blick", sagt Susanne Reith-Franz. Die Sozialarbeiterin leitete die Konstanzer Beratungsstelle 15 Jahre lang. Zum 1. April gab sie den Stab an Sozialpädagogin Doris Wilke weiter.

Und die ist im Team wahrlich keine Unbekannte. So wie die meisten anderen Mitarbeiter ist sie schon jahrelang für Pro Familia Konstanz tätig, nämlich seit 1993. Doris Wilke hat unter anderem den Kurs "Zeit für mich – Zeit für dich" für junge Mütter etabliert und ist durch zahlreiche Fortbildungen immer auf dem neuen Stand, was das komplizierte Sozialrecht angeht. "Allzu viel wird sich durch den Leitungswechsel nicht ändern", sagt die 55-Jährige. "Ich bin stolz auf unser multiprofessionelles Team, das aus Sozialpädagogen, Psychologen, einer Ärztin und einer Rechtsanwältin besteht. Das möchte ich wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Denn wir leisten weit mehr als Schwangerschafts-Konfliktberatung." So sollen die Angebote zu den Themen Partnerschaft, Sexualität und Familiengründung weiter ausgebaut werden. Auch die finanzielle Absicherung der Beratungsstelle ist Doris Wilke wichtig.

Susanne Reith-Franz kann sich noch gut an die Anfänge erinnern, als der Geldbeutel von Pro Familia leer war. "Als ich 2002 die Leitung übernahm, arbeiteten alle untertariflich bezahlt", sagt sie und blickt noch weiter zurück, auf die 1980er-Jahre. Seitdem hat sich einiges geändert: "Unsere Ärztin kam nur einmal in der Woche, es gab kaum soziale Beratungen und jeder im Team übernahm damals alle Themen", erzählt die 63-Jährige. Erst später spezialisierten sich die Mitarbeiter. Sie selbst baute die sozialrechtliche Beratung auf. "Anfangs war Konstanz auch viel konservativer", erinnert sich Reith-Franz. "Wir mussten unterschreiben, dass wir keine Klinik für Schwangerschaftsabbrüche unterstützen." Heute laufe die Zusammenarbeit mit vielen Partnern reibungslos.

Pro Familia Konstanz berät aktuell im Jahr rund 1500 Frauen oder Familien, viel mehr als bei der Gründung 1975. Auch das Klientel hat sich geändert. Diplompsychologin Marja Niklander hat festgestellt: "Zu mir kommen viel mehr junge Frauen. Themen wie postnatale Depression oder psychische Erkrankungen in der Schwangerschaft kamen auch erst mit der Einführung der Frühen Hilfen verstärkt auf." Susanne Reith-Franz ergänzt: "Zugenommen hat zudem die Zahl der Paare, die noch kein Kind haben, sich aber schon über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf informieren wollen." Gerade solche Gespräche über Wunschkinder geben den Mitarbeitern von Pro Familia Kraft. "Die investieren wir wieder in schwierigere Beratungen", sagt die 63-Jährige. Die Unterstützung durch das Team sei dabei eine große Bereicherung. So kann Susanne Reith-Franz sich nach 35 Dienstjahren bei Pro Familia getrost zurückziehen und ihre Arbeit auf 35 Prozent beschränken. "Ich weiß die Beratungsstelle in guten Händen", sagt sie.

Die Beratungsstelle

Ein Team von Sozialpädagogen, Psychologen, einer Ärztin und einer Rechtsanwältin berät bei Pro Familia sozialrechtlich (Schwangerschaftskonfliktberatung, soziale und finanzielle Hilfen bei Schwangerschaft), psychologisch (Einzel-, Paar- und Gruppenangebote), medizinisch (Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft, Gesundheit), sexualpädagogisch (Mädchen- und Jungenarbeit) und rechtlich (Familienrecht, Trennung und Scheidung, Unterhalt etc.). Die Beratungen für Schwangere sind kostenlos. Pro Familia ist telefonisch unter der Nummer (0 75 31) 2 63 90 und per E-Mail an konstanz@profamilia.de erreichbar. (kis)

