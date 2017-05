vor 1 Stunde Julia Russ Konstanz Prinzessin rettet Prinzessin: Kindertheaterclub Dettingen spielt ungewöhnliches Märchen

Am 20. und 21. Mai zeigen Kinder aus Dettingen das Stück "In einem tiefen dunkeln Wald" für Junge Zuschauer in der Werkstatt des Theaters Konstanz

