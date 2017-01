Dingelsdorf Preisgekröntes Abenteuer: Zwei Dingelsdorfer drehen Dokumentarfilm in Birma

Samuel Münz hat mit seinem Freund und Tonmann Adrian Lilie zwei Monate lang im südostasiatischen Birma einen Dokumentarfilm gedreht. Als beste Dokumentation hat "Burma – Living in Change" eine Preis beim Shorts Filmfestival in Offenburg erhalten. Der Film zeigt das Land und dessen Menschen im Wandel.

Das Unbekannte. Es hat Samuel Münz aus Dingelsdorf angetrieben. Als er vor sieben Jahren allein mit einem russischen Militärmotorrad durch Südostasien, Laos, Vietnam und Kambodscha, reiste, auf der Suche nach dem Ursprünglichen der asiatischen Kulturen und Länder, waren es die Grenzsoldaten von Birma, die ihn stoppten. "Die Einreise war nicht möglich – und das war mein erster Kontakt mit dem Land." Er fasste den Entschluss zurückzukommen und eine Dokumentation über das Land und seine Menschen, seine Geschichte und den politischen Wandel zu drehen – der Beginn einer abenteuerlichen Reise, die eine Festivaljury mit einem Filmpreis belohnte.

An den Grenzen des Himalayas, zwischen Thailand, Bangladesch und China, liegt das Land Birma. 9000 Kilometer Luftlinie von Dingelsdorf entfernt, bis 2011 Militärdiktatur, Land des Buddhismus, Land der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi – kulturell ein fremder Ort für viele Europäer. "Nur wenig über das Land kommt bei uns an. Was wirklich dort los ist, bekommt man erst vor Ort mit", erklärt Samuel Münz, der Medientechnik mit Schwerpunkt Film und Wirtschaft studiert hat. Die Geschichte des Landes, die Geschichte der Menschen authentisch zu erzählen, mit diesem Ziel sei er damals gestartet. Hilfe bekam er von seinem langjährigen Freund und Bootsbauer Adrian Lilie, ebenfalls aus Dingelsdorf, der als Tonmann und Begleiter mitreiste. "Als er mir von seinen Plänen erzählte, dachte ich, das klingt für mich nach einem geilen Abenteuer. Ich bin dabei."

Schon die Einreise nach Birma aus Thailand gestaltete sich abenteuerlich. Vor der Landesgrenze trafen sie zwei deutsche Frauen, die mit dem Rucksack reisten. Mit den beiden seien sie sozusagen als Pärchen ins fremde Land. "Man wird ein bisschen paranoid", kommentiert Adrian Lilie die gemeinsame Grenzüberschreitung. Und das nicht ohne Grund – wie sich wenig später herausstellte: Die Ausrüstung hatten sie zwar möglichst klein gehalten, weil sie nicht wussten, mit welcher Ausrüstung sie nach Birma kommen, doch an einem Kontrollpunkt im Land seien die Soldaten auf die Tonangel aufmerksam geworden. "Sie dachten, es wäre eine Waffe", berichtet Samuel Münz. "Wir überredeten sie, dass das ein übergroßer Selfie-Stick sei."

Drei Menschen und ihre Geschichten

Die Soldaten ließen sie durch – und der eigentlich schwierige Teil begann: die Suche. Samuel Münz hatte vor der Reise noch keinen Kontakt zu möglichen Protagonisten der Doku aufgenommen. "Ich wusste, welche Menschen ich vor der Kamera haben wollte, aber nicht, wie ich die finde", erzählt der Student. Er hat Glück. In Yangon trifft er Aung Thura, Chefreporter einer burmesischen Zeitung, – sein erster Protagonist, der ihm hilft, andere Menschen für den Film zu finden. Wichtig bei der Suche sei es, mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt zu gehen und dann entsprechend mit Empathie und Sensibilität auf die Menschen zuzugehen. Aber: "Wir mussten ein buddhistisches Gespür dafür entwickeln, wann es ok ist zu drehen und wann nicht. Sie sagen nie Nein. Man muss immer nachhaken."

Der zweite Protagonist ist der buddhistische Mönch Ashin Issariya, auch King Zero genannt. Er war ein Anführer der Safron Revolution gegen das Militärregime 2007. Heute setzt sich King Zero für die Bildung ein und eröffnet im Land frei zugängliche Bibliotheken. Die dritte Geschichte ist die eines Fischers, seiner Frau und seinen sieben Kindern. Es ist eine Geschichte, die nicht politisch wirkt, aber es doch im Hintergrund ist. "Wir hatten vorher eine Bootstour gemacht und sind irgendwann darauf gekommen: Die tun nur so, als ob sie fischen", erzählt Adrian Lilie. Samuel Münz fügt hinzu: "Es geht bei dieser Geschichte um das einfache Fischerleben, aber auch um die Absurdität, wie sich der Wandel im Land auf sein Leben ausgewirkt hat: Er verdient sein Geld, indem er vor Touristen so tut, als würde er fischen."

Die Produktion der Dokumentation dauerte ein Jahr, der Aufenthalt in Birma zwei Monate. Angekommen sind sie damals an Heiligabend. "Das war schon schwierig", erzählen die beiden. Gleich am ersten Tag haben sie sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Während ihre Familien Weihnachtsbraten aßen, kauerten sie krank in irgendeinem Hostel. "Das war kein einfacher Start. Da haben wir schon überlegt, was machen wir hier eigentlich", erzählt der Student. Schwierig wurde es für die zwei noch auf dem Rückweg. Das Visum war abgelaufen, als sie das Land verließen. "Uns war schon etwas mulmig zumute", gesteht Adrian. Sie mussten zum Oberzöllner, der rauchte eine mit ihnen, sie zahlten je drei Euro und dann passierten sie die Grenze.

Seine Premiere feierte der Film im Konstanzer Zebra-Kino. Jüngst ist er mit dem Preis als bester Dokumentarfilm auf dem Shorts-Filmfestival in Offenburg ausgezeichnet worden. "Das ist eine starke Rückmeldung für mich. Ich wusste nicht, wie der Film ankommt." Heute allerdings, erzählt Samuel Münz, würde der Film ganz anders aussehen. "Mit dem, was ich alles gelernt habe, würde ich einfach vieles anders machen." Das Gelernte will er jetzt unbedingt für weitere Projekte anwenden. Was als nächstes kommt? Er habe sich schon Gedanken gemacht, aber spruchreif sei noch nichts.

Birma, Burma oder Myanmar?

Das südostasiatische Land am Indischen Ozean wird unterschiedlich benannt. Im deutschen Sprachraum war bis Ende der 80er-Jahre die Bezeichnung Birma üblich, im Englischen hieß die ehemalige britische Kolonie Burma. Seit Juni 1989 lautet der offizielle Name Union Myanmar – in birmanischer Sprache ein Synonym für Birma. Die von der Militärjunta beschlossene Namensänderung wurde allerdings nicht von allen Staaten angenommen. So hielten unter anderem die USA als Zeichen ihrer Missbilligung des Militärregimes am Namen Burma fest. Das Auswärtige Amt in Berlin verwendet den Namen Myanmar.