Konstanz Praktizierte Gemeinschaft im Studentenwohnheim

Das Thomas-Blarer- und das Albertus-Magnus-Haus in Konstanz können 50-jähriges Bestehen feiern. Mehr als 500 Wohnplätze für Uni- und HTWG-Studenten gibt es hier. Die ökumenische Feier zum Jubiläum der Heime ließ das vergangene halbe Jahrhundert Revue passieren.

Sogar das Ständchen war ökumenisch: Matthias Huber und Karl Menger, der katholische und der evangelische Hochschulpfarrer, setzten sich zum 50-jährigen Bestehen der beiden kirchlichen Studentenwohnheime Albertus-Magnus- und Thomas-Blarer-Haus gemeinsam ans Klavier. Der eine spielte, beide sangen zu Ehren der beiden Einrichtungen, die seit 50 Jahren eine Gemeinschaft im christlichen Geist, internationales Zusammenleben, Selbstverwaltung und Mitsprache durch die Bewohner ermöglichen. Zu den beiden bestehenden kirchlichen Heimen mit den mehr als 500 Betten kommt bald ein drittes Haus. Wie im Rahmen der Feier bekannt wurde, entsteht am Sonnenbühl gerade ein neues Wohnheim mit rund 70 Plätzen unter evangelischer Trägerschaft. Es soll im Frühjahr 2018 bezugsreif sein.

Ökumenisch war nicht nur die 50-Jahr-Feier. Die beiden Wohnheime haben seit dem Jahr 2005 einen Leiter: Sebastian Scholz, der 2001 im katholischen Albertus-Magnus-Haus angefangen hatte, übernahm damals auch die Leitung im evangelischen Nachbarhaus. Beide Heime waren für die Besucher der damaligen Ingenieurschule (heute Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung, HTWG) gebaut worden. In den Anfangsjahren bangten die kirchlichen Investoren noch darum, die Häuser wirklich voll zu bekommen, schwer vorstellbar in der heutigen Zeit des Mangels an Wohnraum für Studierende. Heute wohnen dort auch Studenten der Universität.

Beide Heime bieten mehr als anonymes Wohnen, sagte Bürgermeiser Andreas Osner bei der 50-Jahr-Feier. In beiden Häusern sorgen Studierende für Freizeitprogramme, in beiden Häusern gehört das internationale Wohnen zum Konzept, ein Teil der Plätze wird an ausländische Studierende vergeben, unabhängig von der Konfession. Das Lernen von Toleranz: Das gehöre zu den Werten, die die Häuser vermitteln wollten. "Eigentlich setzen Sie hier das Studium Generale fort", sagte Carsten Manz, Präsident der HTWG. Die persönliche Entwicklung eines Studierenden sei ebenso wichtig wie die fachliche Bildung, bekräftigte Ulrich Rüdiger, Rektor der Universität Konstanz. Gregor Bergdolt vom evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe erinnerte an den Namensgeber des Hauses Thomas Blarer (1499 bis 1567), einen Vertreter der Reformation. Der frühere Konstanzer Reichsvogt und Bürgermeister musste nach der Gegenreformation aus Konstanz in den Thurgau fliehen. Heute gehöre es zu den Aufgaben der kirchlich geführten Heime, das gegenseitige Verständnis zu fördern. Karsten Kreutzer (Erzdiözese Freiburg) stellte fest, die Heime prägten die Bewohner positiv.

Im katholischen Albertus-Magnus-Haus gab es wohl anfangs Debatten wie mit Damenbesuch umzugehen sei, wie sich die ersten Leiter Siegfried Musterle (ganz kurz) und Kurt Lienhard (27 Jahre) erinnern. Unter Lienhard seien diese Diskussionen schnell beendet worden. Er habe eine Etage zum Wohnen für Frauen geöffnet, die Fortbildungen zum Programmieren in Konstanz besuchten. Da nun auch Frauen ein- und ausgingen, habe keiner mehr nach möglichen Damenbesuchen gefragt.

Die Häuser

Das evangelische Thomas-Blarer- und das katholische Albertus-Magnus-Haus wurden beide im Jahr 1967 eröffnet. Sie bieten mehr als 500 kostengünstige Wohnheimplätze für Studierende. Das Albertus-Magnus-Haus wurde nach Angaben des Dekans Mathias Trennert-Helwig für 7,5 Millionen D-Mark gebaut. Wie sehr sich seitdem die Preise verändert haben, zeigte sein Blick auf die Kosten für die Generalsanierung im Jahr 2013. Sie kostete 11,5 Millionen Euro. Seitdem bietet das Albertus-Magnus-Haus 348 Betten und das stückweise immer wieder modernisierte Thomas-Blarer-Haus 174 Betten. (rin)