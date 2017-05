Konstanz Praktikum beim Zahnarzt hilft Svenja Näcke bei der Berufsorientierung

Die Gymnasiastin Svenja Näcke erzählt von ihren Erfahrungen bei einem einwöchigen Praktikum zur Berufsorientierung.

Freiwillig zum Zahnarzt? Die Zehntklässlerin Svenja Näcke hat sogar eine ganze Woche in einer Praxis verbracht. Die Schülerin der Geschwister-Scholl-Schule durfte im Rahmen der Berufsorientierung am Gymnasium (Bogy) hinter die Kulissen einer Praxis schauen. Sie begleitete den Zahnarzt Friedrich Mitsch in Konstanz und blickte ihm bei seiner täglichen Arbeit mit Patienten über die Schultern.

Den Beruf als Zahnarzt fand sie immer schon interessant und dies bestätigte sich nach dieser Woche. Die 15-Jährige sagte zwar, dass der Beruf auf Dauer vielleicht ein bisschen monoton werden könnte, dennoch habe er ihr Interesse geweckt. Behandlungen durfte sie als Schülerpraktikantin natürlich nicht vornehmen, doch sie konnte zuschauen und Eindrücke sammeln. Bei kleineren Tätigkeiten durfte sie ein wenig helfen: Absaugen oder Abdrücke von den Zähnen machen. Sie hatte auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.

Insgesamt beschreibt Svenja Näcke die Woche als lehrreich und interessant. Sie habe nun ein viel besseres Bild von der Arbeit eines Zahnarztes. Die Helferinnen seien sehr darum bemüht, dass es den Patienten gut geht. Ebenfalls merkt sie an, dass das Personal viel Wert darauf lege, dass der Patient keine Schmerzen und Unannehmlichkeiten habe.

Auf die Frage, ob sie sich den Beruf als Zahnärztin vorstellen könnte, sagte sie: „Ich möchte auf jeden Fall etwas in der Medizin machen, deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, Zahnärztin zu werden. Doch ich bin mir nicht sicher, ob es meine erste Wahl sein wird, denn auf Dauer ist mir der Beruf etwas zu monoton. Aus diesem Grund sagt mir die Notfallmedizin schon eher zu.“

Und wie könnte sie Zahnärztin werden? Um den Beruf ausüben zu dürfen, ist ein erfolgreiches Studium der Zahnmedizin nötig. Danach kann sie sich als Helferin bewerben oder sucht sich eine Stelle als Zahnärztin. Arbeitet Svenja Näcke zwei Jahre in diesem Beruf, kann sie sich selbstständig machen und eine eigene Praxis eröffnen.