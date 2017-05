Konstanz Polizisten entwaffnen 47-jährigen Mann

Das ging gut aus: Nach Hinweisen von Passanten auf einen Mann mit Schusswaffe hat die Polizei auf dem Grillplatz der Kleingartenanlage Stromeyersdorf bei zwei Männern eine Schreckschuss- und zwei Luftdruckwaffen gefunden. Beide leisteten laut Polizei keinen Widerstand.

Nach der Meldung, auf dem Grillplatz hantiere eine Mann mit einer Schusswaffe und feuere sie auch ab, rückte die Polizei verdeckt ins Stromeyersdorf an. Die Beamten konnten unbemerkt feststellen, dass der auf einer Bank sitzende Mann tatsächlich mehrfach in den Boden schoss. Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz weiter heißt, konnten Beamte den 47-Jährigen widerstandslos festnehmen, und ihn zu entwaffnen; sie stellten eine Luftdruck- und eine Schreckschusswaffe sicher. Noch während des Einsatzes erschien den Angaben zufolge ein 50-Jähriger, der ebenfalls im Besitz einer erlaubnisfreien Luftdruckwaffe war. Diese übergab der den Beamten nach einem belehrenden Gespräch freiwillig. Auch der 47-Jährige zeigte sich demnach kooperativ und einsichtig. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, da er die Schreckschusswaffe ohne Erlaubnis geführt hat.