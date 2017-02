Konstanz Polizeibeamte beenden Schlägerei dreier Jugendlicher

Ein 16-Jähriger hat zwei 18-Jährige geschlagen. Warum, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat am Samstag gegen 21.15 Uhr einem 18-Jährigen einen Kopfstoß versetzt und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch einem weiteren 18-Jährigen schlug er ins Gesicht, teilt die Polizei mit.



Polizeibeamte, die anlässlich des Fasnachtstreibens in der Innenstadt eingesetzt waren, beobachteten und beendeten die körperliche Auseinandersetzung in der Zollernstraße. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt. Der Grund für das Verhalten des 16-Jährigen sei noch unklar, so die Polizei. Sie hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.