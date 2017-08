Konstanz Polizei wertet Seedaten noch aus

Ob und wann die Wasserschutzpolizei nochmals zur Bergung von Wrackteilen des abgestürzten Flugzeugs zum Seegrund vor Litzelstetten hinabtauchen wird, steht noch nicht fest. Das erklärte Jens Purath, Sprecher der Polizei.

Die Kollegen von der Wasserschutzpolizei werten noch Daten aus, die sie am Dienstag mit einem Sonargerät erhoben haben. Das könne noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Das Interesse der Beamten, genauer gesagt der Experten der Bundesanstalt für Fluguntersuchung gilt der linken Hälfte des Heckleitwerks. Es soll bei der Suche nach der Absturzursache helfen. Das Tauchverbot an der Unfallstelle gilt weiterhin. Bei dem Absturz in den Bodensee des Kleinflugzeugs des Typs Piper Malibu vor dem Ufer zwischen der Insel Mainau und Litzelstetten sind der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Partnerin ums Leben gekommen. Die Maschine, gestartet in Zürich mit Ziel Hamburg, prallte aus einer Höhe von rund 5000 Metern auf das Wasser. Das Heckleitwerk ist wesentlich für ein Flugzeug. Wenn es in der Luft abbreche, werde eine Maschine manövrierunfähig, erklärte BfU-Sprecher Germout Freitag. Zeugen hatten beobachtet, wie das Flugzeug abstürzte, während ein Teil der Piper Malibu noch in der Luft zu trudeln schien.Die Spezialisten der Wasserschutzpolizei werden bei der Auswertung der vom Sonargerät festgehaltenen Daten auch genau auf die Beschaffenheit des Seegrunds achten. Zeigt er sich im Vergleich zur Umgebung untypisch, könnten sich im Grund Wrackteile verbergen. Im zweiten Schritt, nach der Auswertung, werden sich die Polizisten mit den Unfallermittlern der Bundesanstalt austauschen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Falls notwendig, werde die Wasserschutzpolizei zur Bergung möglicher weiterer Wrackteile erneut zur Absturzstelle ausrücken, sagte Polizeisprecher Jens Purath am Mittwoch sinngemäß. Dann könnte ein Tauchroboter zum Einsatz kommen. Das Wichtigste zur Rekonstruktion des Unfalls sei bereits gehoben worden, der Rumpf, hatte Purath bereits erklärt.Zwar ist der See vor Litzelstetten und Insel Mainau kein typisches Tauchgebiet, dennoch bleibt das Tauchverbot "bis auf Weiteres", wie Jens Purath sagte, bestehen. Das Areal gilt als Tatort. Wie auf dem Festland gilt auch unter Wasser, dass Spuren nicht beseitigt oder verändert werden dürfen; zum Beispiel, indem Wrackteile weggenommen oder an andere Stelle gelegt werden.