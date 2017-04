Konstanz Polizei sucht Zeugen zu Vorfall an Fasnacht

Polizei sucht Zeugen zu Vorfall an Fasnacht

Wer hat am Schmotzigen Dunschtig vor zwei Monaten einen Streit am Seehas-Haltepunkt Fürstenberg beobachtet? Die Bundespolizei sucht noch immer einen wichtigen Zeugen.

Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz aktuell mitteilt, sucht sie noch Zeugen eines Vorfalls, der sich am diesjährigen Schmotzigen Dunschtig, 23. Februar 2017, ereignet hat. Damals kam es zwischen 18 und 19 Uhr am Seehas-Haltepunkt Konstanz-Fürstenberg zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Mann und dessen 17-jähriger Freundin. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung begab sich der 20-Jährige schließlich in die Gleise. Er konnte durch das beherzte Eingreifen dreier Zeugen aus der lebensgefährlichen Situation gerettet werden.



Wie der Bundespolizei laut Pressebericht erst jetzt bekannt wurde, gibt es mindestens einen weiteren Zeugen, der den Vorfall vom Wartehäuschen des Haltepunktes aus beobachtet haben dürfte. Der Zeuge wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 bis 60 Jahre alt, hagere Statur, Bart, lichtes Haar (schwarz, zurückgekämmt), südländisches Erscheinungsbild, eventuell türkischer beziehungsweise arabischer Herkunft. Seitens der Bundespolizei wird vermutet, dass der Zeuge wesentlich zur Klärung des Sachverhaltes beitragen könnte und bittet ihn sowie weitere Zeugen, sich zu melden unter der Rufnummer (07531) 1288-0 oder der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000.