Konstanz Polizei sucht Zeugen nach Faustschlägen

Nach einer Schlägerei auf dem Webersteig bei der Schänzlebrücke am späten Samstagabend sucht die Polizei Konstanz nach Zeugen. Zwei junge Männer wurden mit Fäusten geschlagen.

Aus noch unklarer Ursache war es laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz am Samstagabend gegen 23.15 Uhr am Ufer des Seerheins zwischen zwei Personengruppen zu einem Streit gekommen. Dabei wurden ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger von mehreren Unbekannten mit den Fäusten geschlagen. Unmittelbar vor dem Eintreffen der ersten Streifen flüchteten die Angreifer, so die Polizei weiter. Die beiden Geschädigten erlitten demnach Platzwunden und mussten ärztlich versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter Telefon (07531) 995-0 zu melden.