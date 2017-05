Konstanz Polizei nimmt 66-Jährige mit 2,6 Promille mit

Sturzbetrunken am Sonntagnachmittag: Eine 66 Jahre alte Frau hat Polizei und Rettungsdienst in Konstanz beschäftigt.

Die Frau war laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz am Bahnhofplatz gleich mehrfach gestürzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie, stellte den Angaben zufolge aber keine medizinische Notlage fest. Deshalb übergaben die Sanitäter die Frau an die Polizeibeamten. Nach einer richterlichen Anordnung und einer ärztlichen Untersuchung habe die Frau zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden müssen, so die Polizei.