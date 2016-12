Radfahrer ohne Licht gefährden besonders im Winter den Verkehr. Polizeistatistik zeigt Unfallschwerpunkte in Konstanz.

Die Reifen quietschen, die Augen sind weit aufgerissen. Beinahe hätte ein Autofahrer einen Radler übersehen. Denn er überquerte die Straße ohne Beleuchtung und das trotz Dunkelheit. Immer wieder kommt es zu solch brenzligen Situationen. Und trotzdem fahren viele Radfahrer weiterhin ohne Licht. Laut des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) 40 Prozent, die damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Auch in Konstanz beobachtet die Polizei dieses Verhalten. Besondere Unfallschwerpunkte seien vor allem die Verbindung vom Zähringerplatz zur Jahnstraße, die Fahrradbrücke in Petershausen und die gegenläufige Radspur in der Konzilstraße, erklärt Jens Purath vom Konstanzer Polizeipräsidium. Die Unfallstatistik (1. Januar bis 31. Oktober 2016) zeigt: Insgesamt ereigneten sich 202 Verkehrsunfälle mit Radfahrer-Beteiligung in Konstanz, vier davon hatten kein Licht. Getötet wurde dabei niemand, jedoch gab es 47 schwer und 138 leicht verletzte Personen.

Viele – wie Konstanzer Klaus Oehlmann, der erst kürzlich einen Beinahe-Unfall erlebte, wie er erzählt – fordern daher eine höhere Strafe. Aktuell ist laut Bußgeldkatalog ein Ordnungsgeld in Höhe von 20 Euro fällig, bei einem Unfall 35 Euro. Warum riskieren so viele Radfahrer ein Bußgeld? Unter anderem werden Sporträder ohne verkehrstaugliche Beleuchtung verkauft und trotzdem auf der Straße genutzt, weiß Ralf Seuffert vom Kulturrädle in Konstanz. Jedoch sei der Besitzer verpflichtet, eine Beleuchtung anzubringen – beispielsweise in Form eines Ansteckscheinwerfers, sagt er. Alternativen, wie beispielsweise die Stirnleuchte, seien hingegen nicht erlaubt.

In den dunklen Wintermonaten führt die Polizei vermehrt Kontrollen in Konstanz durch, wie kürzlich auf der Fahrradbrücke. Polizeipressesprecher Jens Purath bilanziert: "Weiterhin gibt es zahlreiche, unbelehrbare Fahrradfahrer, die in der Dunkelheit ohne Licht fahren und damit sich und andere in Gefahr bringen."