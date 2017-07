Konstanz Polizei findet in Konstanz verwirrten Mann und vermutet Kräutermischung als Ursache

Er war komplett durcheinander und hatte ein Tütchen mit einer Kräutermischung bei sich: Ein Polizeieinsatz am Konstanzer Seerhein endet für einen 30-Jährigen im Krankenhaus.

Kaum noch ansprechbar, so die Polizei in einer Pressemitteilung, wurde der Mann am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf dem Fahrradweg unter der Europabrücke aufgefunden. Der zunächst stark verwirrt wirkende Mann kam nach mehrfacher Ansprache langsam wieder zu sich, so die Polizei weiter. Die Ermittler vermuten demnach, dass der 30-Jährige zuvor eine psychoaktive Substanz konsumiert hat, denn ein entsprechendes Tütchen mit einer Kräutermischung sei bei ihm aufgefunden worden. Der Rettungsdienst brachte den Mann anschließend zur Beobachtung in ein Krankenhaus.