Konstanz Polizei findet Haschisch im Schlafzimmer

Diese Tierliebe hatte negative Konsequenzen: Ein Drogendealer nahm in seiner Verwirrung die Polizei mit in die Wohnung – er wollte sich erst um den Hund kümmern, bevor er wegen einer Geldstrafe mit aufs Revier geht. Die Beamten fanden im Schlafzimmer zehn Cannabispflanzen.

Warum er die Polizei am frühen Morgen des 10. August 2016 bereitwillig in seine Wohnung gebeten hat, obwohl ihm eigentlich hätte klar sein müssen, dass er dadurch in große Schwierigkeiten kommt, weiß der Angeklagte heute auch nicht mehr so genau. Zähneknirschend muss er aber bei seiner Verhandlung vor dem Amtsgericht Konstanz der Aussage von Richterin Heike Willenberg zustimmen, dass dies wohl kein besonders cleverer Zug gewesen war: "Das ging alles so schnell und dann hatte ich ja auch noch den Hund und da wusste ich im ersten Moment nicht, was ich machen sollte", versuchte der 49-Jährige sein Verhalten zu erklären.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat den Mann im Juni 2017 angeklagt, in seiner Meersburger Wohnung über einen Zeitraum von sechs Wochen zehn Cannabis-Pflanzen für den eigenen Konsum gezüchtet zu haben und damit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge zu besitzen. Aus den Blättern der erntereifen Pflanzen hätte der Angeklagte 415 g Marihuana herstellen können. Außerdem fand die Ermittlungsgruppe Rauschgift weitere 135 g konsumfertiges Marihuana.

Das Schöffengericht hat den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, die aber zu einer vierjährigen Bewährungszeit ausgesetzt worden ist. Außerdem muss der Angeklagte 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, an einer Drogenberatung teilnehmen und regelmäßige Urinkontrollen abgeben. Schon 2012 hatte das Amtsgericht Konstanz den Angeklagten wegen gemeinschaftlich unerlaubten Handeltreibens mit Marihuana und Haschisch sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt.

Damals war er nach knapp einem Jahr Haft in eine sechsmonatige Drogentherapie entlassen worden. Anschließend setzte das Gericht den Rest der Strafe zur Bewährung aus.

Der Hauptkommissar der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Polizei Überlingen erklärte als Zeuge, die Gruppe habe bereits im Februar 2016 über die Kriminalpolizei Friedrichshafen einen Hinweis auf erneuten Umgang des Angeklagten mit Betäubungsmitteln erhalten. Dort ist er wegen vergangener Drogendelikte unter dem Spitznamen Froschi bekannt. Beim Polizeipräsidium Konstanz sei ein Anruf eingegangen, in dem eine anonyme Person berichtete, sie habe von einem Dritten erfahren, dass in der Wohnung des Angeklagten möglicherweise Cannabis gezüchtet werde. Da eine solch vage Aussage nicht für einen Durchsuchungsbeschluss ausreichend war, ermittelte die Ermittlungsgruppe Rauschgift in den folgenden Monaten im Umfeld des Angeklagten und beobachtete seine Wohnung, allerdings ohne etwas Verdächtiges zu bemerken.

Als im Juni 2016 das Amtsgericht Überlingen einen Haft-Vorführungsbefehl gegen den Angeklagten anordnete, den die Polizei Meersburg am 10. August 2016 vollstrecken sollte, überträgt diese die Aufgabe der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Polizei Überlingen. Hintergrund dieses Haft-Vorführungsbefehls war eine Verurteilung des Angeklagten zu einer Geldstrafe vor dem Amtsgericht Überlingen im August 2015. Der Angeklagte hatte bereits bezogene Sozialleistungen im Wert von über 2000 Euro, auf die er wegen eines neuen Arbeitsverhältnisses keinen Anspruch mehr gehabt hatte, nicht an die Behörde zurückgezahlt und war daher wegen Sozialleistungsbetrugs angeklagt worden.

Als die Ermittlungsgruppe den Angeklagten am 10. August morgens um 6 Uhr mit seinem Hund im Treppenhaus abfängt, um den Vorführungsbefehl zu vollstrecken, bittet er die Polizeibeamten in seiner Zerstreuung in seine Dachgeschosswohnung, um erst einmal seinen Hund versorgen und telefonieren zu können. Diese Gelegenheit nutzen die Polizisten, um ohne Durchsuchungsbeschluss dem vagen Hinweis des Polizeipräsidiums Konstanz nachspüren zu können. Schon sensibilisiert durch deutlichen Cannabis-Geruch im Eingangsbereich der Wohnung und das verdächtige Verhalten des Angeklagten, fand der Hauptkommissar schnell die verbotenen Pflanzen in dessen Schlafzimmer. Er ließ die Pflanzen beschlagnahmen und den Angeklagten festnehmen.

Die Urteilsentscheidung fiel Richterin Heike Willenberg und ihren beiden Schöffen nicht leicht (Argumente siehe auch Infokasten): "Es war eine Entscheidung mit ganz viel Bauchgrummeln zugunsten einer Bewährung." Staatsanwalt Karol Thalheimer hatte hinsichtlich der schweren Vorstrafe für eine Freiheitsstrafe plädiert: "Ich halte das Urteil für nachvollziehbar und vertretbar, wenngleich sich die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit offen halten will, binnen einer Woche in Berufung zu gehen."

Bewährungsstrafe

Richterin Heike Willenberg und auch Rechtsanwalt Gerd Pokrop halten dem Angeklagten zugute, dass er sich bereits im Oktober letzten Jahres um eine Drogenberatung bemüht, alles gestanden habe und dabei sei, sein Leben zu ordnen. Die Strenge der Bewährungsauflagen zeige dennoch, so Willenberg, dass sie diesem Lebenswandel kritisch gegenüberstehe. (lh)