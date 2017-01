Konstanz Polizei ertappt in Konstanz mehrere alkoholisierte Fahrer

Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten sich in der Nacht zum Dienstag einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen und den Führerschein abgeben, da sie unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen.

Kurz nach Mitternacht kontrollierte laut einer Mitteilung der Polizei eine Streife im Bereich der Riedstraße eine Rollerfahrerin. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Zudem hatte die Frau keinen gültige Fahrerlaubnis. Im Haidelmoosweg kontrollierten Polizisten gegen 2 Uhr nachts einen Autofahrer, bei dem sich ein Alkoholwert von 1,0 Promille herausstellte. Gegen 2.15 Uhr trafen Polizisten einen Rollerfahrer an, der mit 0,8 Promille unterwegs war. Ein weiterer, nicht in Deutschland wohnender Autofahrer, musste gegen 3.30 Uhr den Führerschein abgeben, weil er in der Ernst-Sachs-Straße mit 1,2 Promille am Steuer erwischt wurde. Einen fünften Fall gab es gegen 4.45 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße. Dort war ein ebenfalls nicht hier wohnhafter Fahrer mit 0,8 Promille unterwegs. Alle Verkehrsteilnehmer erhalten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr beziehungsweise einer entsprechenden Ordnungswidrigkeit.