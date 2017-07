Konstanz Polizei Konstanz warnt Wirte: Vorsicht, Diebe haben es auf Geldbeutel und Kassen-Inhalt abgesehen!

Die Polizei Konstanz mahnt Betreiber und Mitarbeiter von Gastronomiebetrieben zu höchster Vorsicht. Offenbar ist im Stadtgebiet eine Bande unterwegs, die es auf Geldbeutel und den Inhalt von Kassen abgesehen hat und bei ihren Taten planmäßig vorgeht. Am Montagnachmittag schlugen die unbekannten Täter gleich zweimal zu.

Der erste Fall ereignete sich laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz am Montag gegen 16 Uhr im Einkaufszentrum Lago. Dort war einer Bedienung im Außenbereich unbemerkt der Bedienungsgeldbeutel auf den Boden gefallen. Eine unbekannte, nur sehr schlecht Deutsch sprechende Frau, dürfte dies bemerkt haben und lenkte die Bedienung mit zusammenhanglosen Fragen ab, Während dessen hob den Angaben zufolge ein Begleiter die Geldbörse mit einem vierstelligen Geldbetrag auf und entwendet sie. Unmittelbar danach verließ auch die Frau die Gaststätte und traf sich nach Zeugenbeobachtungen wenig später mit dem Dieb und einem weiteren Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite und entfernten sich in Richtung Schnetztor.

Die gleiche, vermutlich aus weiteren Personen bestehende Tätergruppe, verübte gegen 17.00 Uhr einen weiteren Diebstahl. Diesmal waren sie laut Polizei in einer Gaststätte in der Reichenaustraße aktiv. das Vorgehen war ähnlich: Einer der Männer betrat, vermutlich um die Situation zu sondieren, zunächst alleine die Gaststätte, bestellte ein Getränk und verließ kurz danach wieder das Lokal. Wenig später setzte sich ein weiterer Mann in den Außenbereich des Lokals, rief die Bedienung zu sich und stellte ihr belanglose Fragen. Zeitgleich betrat ein weiterer Täter, der über eine Freisprecheinrichtung in Kontakt mit weiteren Personen gestanden haben dürfte, den Gastraum. Dort stahl er den in einer Schublade liegenden Bedienungsgeldbeutel. Es kam ebenfalls ein vierstelliger Bargeldbetrag abhanden. Nach dem Diebstahl verschwand auch der im Außenbereich sitzende Mann.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen und veröffentlicht folgende Beschreibung: "Alle beteiligten Personen sprachen nur sehr gebrochen Deutsch und haben einen braunen Teint". Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden. Zugleich warnt die Polizei vor der vermutlich reisenden Tätergruppe und rät Gaststättenbetreibern, Geldbörsen und Registrierkassen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Im Verdachtsfall sollte unverzüglich die Polizei verständigt werden.