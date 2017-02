Konstanz Politiker testen Transporte mit dem Fahrrad

Es ist ein vom Bund gefördertes Modellprojekt für die Konzilstadt: öffentliche Transporträder als Alternative zum Autoverkehr. Jetzt drehten auch Bundestagsabgeordneter Andreas Jung und Staatssekretär Norbert Barthle ein paar Runden auf dem Hof der Konstanzer Stadtwerke.

Wie läuft das Projekt Tink (Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen) in der Konzilstadt? Darüber setzte Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und den Parlamentarischen Staatssekretär Norbert Barthle aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bei ihrem Besuch in Konstanz ins Bild.

Vor der Projektvorstellung erfolgte der Test am eigenen Leib: Andreas Jung und Norbert Barthle drehten im Hof der Stadtwerke ein paar Runden auf den neuen öffentlichen Transporträdern – so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung. „Sie lassen sich trotz des Kastenaufbaus bequem fahren und gut lenken“, so Barthle. „Ich sehe die Räder ständig in der Stadt unterwegs“, sagte Jung. Das Tink-Transportrad-Mietsystem ist in Konstanz ein durchschlagender Erfolg, bestätigte Bürgermeister Langensteiner-Schönborn in der Präsentation. „Die Transporträder machen für sich selbst Werbung. Unser Ziel waren 1500 Nutzer nach zwei Jahren. Nach sechs Monaten zählen wir schon 1744 aktive Nutzer.“

Dass sich Konstanz als kompatibel für Transporträder erweist, unterstrich 2016 eine Studie von Studierenden der Hochschule Konstanz (HTWG) unter der Leitung von Professor Andreas Großmann von der Fakultät für Bauingenieurwesen. Der größte Teil der Konstanzer Radverkehrsinfrastruktur ist für Transportfahrräder geeignet. Konstanz ist eine Fahrradstadt mit Potential, betonte der Bürgermeister und zog als Beispiel den Radverkehr über die Fahrradbrücke heran. An Spitzenzeiten fahren täglich über sie bis zu 17 000 Radfahrer täglich. Das Handlungsprogramm Radverkehr ist deshalb zentraler Punkt des gesamten Verkehrskonzepts.

Wie sich das Projekt Tink im Detail entwickelt hat, berichteten Nathalie Niekisch, in Vertretung des nationalen Projektleiters Marco Walter, und Sebastian Nadj, der die Projektleitung in Konstanz innehat. Konstanz ist eine der beiden Modellkommunen des Tink-Projektes (das schleswig-holsteinische Norderstedt die andere), das durch das Bundesverkehrsministerium im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans 2020 gefördert wird. Die Gesamtausgaben für das Projekt betragen 511 000 Euro, wobei das Bundesverkehrsministerium zur Umsetzung in den Städten 80 Prozent beisteuert, Konstanz und Norderstedt übernehmen die übrigen 20 Prozent. Die Kosten verteilen sich unter anderem auf das Leasing, den Unterhalt und die Wartung der Räder sowie die EDV und Distribution. Daneben erfolgt eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluation durch das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel.

Der Startschuss fiel im Juli 2016. 16 Zwei- und acht Dreiräder wurden angeschafft, die rund um die Uhr ausgeliehen werden können. Zwei weitere Räder sponserte das Lago Shopping-Center im darauf folgenden September.