Konstanz/Markelfingen Politik bestimmte sein Leben: Heute wird der langjährige CDU-Abgeordnete Hans-Peter Repnik 70 Jahre alt

Sein Wirken reicht weit über die Region hinaus: Hans-Peter Repnik aus Markelfingen hat auch seine eigene Partei geprägt. Warum ihm heute so viele Menschen gratulieren werden.

Es ist ein heißer Sommer in Freiburg. 1969, eine ganze Generation von Studenten lehnt sich gegen die Vergangenheit auf. Im Jura-Hörsaal sitzt ein junger Mann aus Markelfingen mit dem Berufsziel Rechtsanwalt und erlebt, wie Professoren vertrieben werden. Und sagt sich einen Satz, von dem er noch nicht wusste, wie sehr er sein ganzes Leben prägen würde: "Ich muss mich politisch engagieren." Er geht zur Jungen Union, weil er findet, dass der CDU-Nachwuchs als einzige politische Jugendorganisation Gewalt glaubwürdig ablehnt.

So erzählt es heute Hans-Peter Repnik. Um den Beginn einer außergewöhnlichen politischen Karriere Legenden zu schmieden, hat er nicht nötig. Denn mit sicherem Blick für Chancen, ausgeprägtem Durchsetzungswillen und großer Lust an Veränderung kommt er rasch voran. Die Programmatik wird seine Leidenschaft, Südbaden zum grünen Stachel im konservativen Fleisch der Bundespartei. Nicht zufällig gehört er zu jenen, die nach der Landtagswahl 1995 Möglichkeiten für Schwarz-Grün ausloten.

Legenden braucht dieses politische Leben auch deshalb nicht, weil es mit so viel Weltgeschichte verwoben ist. Frühstück mit US-Präsident Ronald Reagan, ein Besuch in Belgrad am Vorabend des Jugoslawien-Kriegs, ein einstündiges Vier-Augen-Gespräch mit Südafrikas Befreiungskämpfer Nelson Mandela, ein Treffen mit Mutter Teresa, Geheimverhandlungen mit Arafat in Österreich: In Hans-Peter Repniks Leben spiegeln sich Wendepunkte und Meilensteine der Ära zwischen den 68ern und dem Beginn der Berliner Republik.

Dass er gestalten kann und will, merkt Repnik ziemlich schnell. 1980 nimmt er Hermann Biechele aus Gaienhofen die Nominierung im Wahlkreis Konstanz ab. Kühl und kühn setzt er sich gegen den fest etablierten CDU-Bundestagsabgeordneten durch, der so gerne seinen Schwiegersohn Volker Kauder als Nachfolger gesehen hätte. Und mit einer eigentümlichen Mischung aus Neigung und Machtwillen erkennt er die Entwicklungspolitik als ein Feld, auf dem Innovation und Karriere gleichsam möglich sind. Als einer aus der ersten Nachkriegsgeneration blickt er aufs Globale: Die richtungweisende UN-Umweltkonferenz von Rio 1992 bereitet er als stellvertretender Chef der deutschen Delegation mit vor.

Freiheit im Handeln: Das war ihm stets wichtig, sagt Hans-Peter Repnik – zu oft erlebte er bitter unfreiwillige Abschiede. 2005 machte er Platz für Andreas Jung, doch aufs Altenteil hat sich Repnik nicht begeben. Er ist Teilhaber einer Immobiliengesellschaft, die einige Hallen der früheren Landmaschinenfabrik Fahr in Gottmadingen übernommen hat. In der heute zu Slowenien gehörenden Heimat seines Vaters, die ihn vielfach auszeichnete, fühlt er sich fast genauso zuhause wie in Markelfingen. Kinder und Enkel sind zentraler Lebensinhalt geworden; und er rechnet es seiner Frau Beate bis heute hoch an, dass sie für seine Karriere auf ihren Beruf als Lehrerin verzichtete.

Rummel um seinen 70. Geburtstag am Samstag wollte Repnik nicht. Doch die CDU Südbaden weiß, was sie ihm verdankt; Andreas Jung, der ihm in so frappierend vielen Ämtern nachfolgte, nötigte den Jubilar sanft zu einem Festakt. Weil nicht jeder, der auf ein politisches Lebenswerk zurückblickt, ein Grandseigneur ist. Auf Hans-Peter Repnik dagegen passt das Wort aus einem einzigen Grund nicht: Er hat sich eine erstaunliche Jugendlichkeit bewahrt.

Stationen einer besonderen Karriere

Hans-Peter Repnik, geboren am 27. Mai 1947, Jurist, hat in der CDU, im Bundestag und in der Wirtschaft Spuren hinterlassen. Zu seinen vielen Engagements zählen: