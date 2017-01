Konstanz Poesie aus dem Wohnzimmer

Anton Gögele war Gärtner, Maschineneinsteller und Psychiatriepflegefachmann. Als Rentner schreibt der Südtiroler und Wahl-Konstanzer Lyrik

Konstanz – Auf den ersten Blick wirkt die Wohnung in der zweiten Etage in Fürstenberg ganz gewöhnlich. Bunte Bilder an den Wänden, ein Krimi, ein Lyrikband im Bücherregal. Würde da nicht Anton Gögeles Name auf den Buchrücken stehen. Denn es sind Bücher, die er geschrieben und Fotografien, die er gemacht und bearbeitet hat. Hinter den Spitzengardinen mitten in Konstanz versteckt sich mehr Kreativität, als man auf den ersten Blick erwartet. Fast schon sinnbildlich ist das für Anton Gögeles Weg zum Schriftsteller, der ihn durch drei Länder, drei Berufe und einige Jahrzehnte führte.

Denn als Kind aus St. Leonhard, einem Dorf in Südtirol, wird man eben nicht Schriftsteller. "Ich hatte schon in der Schule immer eine besondere Beziehung zur deutschen Sprache", erzählt Anton Gögele. "Ich war der Einzige in der Klasse, der überhaupt Schriftdeutsch beherrschte und viele meiner Aufsätze kamen zum Schulfunk nach Bozen. Aber irgendwann ist das untergegangen. Das Leben bestand damals im Wesentlichen aus Arbeiten, Beten, Essen, Schlafen." Platz für Schriftstellerei und Lyrik war da wenig. Und so wurde Gögele Gärtner, arbeitete viele Jahre in Südtirol und später auch in Konstanz. Als es körperlich im Gärtnerberuf nicht mehr weiterging, schulte er in der Schweiz zum Psychiatriepflegefachmann um. Erst in dieser Zeit, als die Arbeit nicht mehr so schwer und sein Kopf wieder freier war, wie er sagt, kehrte die Liebe zum Schreiben, Malen und Fotografieren zurück. Seit Gögele in Rente ist, kann er sich nun endlich ganz seinem liebsten Hobby widmen, vor Kurzem erschien sein Gedichtband "Hitzewallen und Kälteschauer".

"Gedichte lagen mir immer am meisten", erzählt der Wahl-Konstanzer. "Sie fallen mir plötzlich ein und wenn ich sie dann nicht sofort niederschreibe, sind sie auch wieder weg. Ich könnte mich niemals hinsetzen und zwanghaft ein Gedicht zu einem bestimmten Thema oder Anlass schreiben."

Berühmt geworden ist Gögele mit seiner Lyrik noch nicht und auch der große Geldregen blieb bisher aus, denn der Erlös der ersten 1000 Exemplare geht als Tantiemen an den Deutschen Lyrik Verlag. Aber das macht Gögele nichts aus. "Ich schreibe aus Spaß und solange es mir Spaß macht", sagt der Rentner. Sein Lieblingsgedicht? Gögele muss nachdenken. Wahrscheinlich ist es "Wenn Astrologen, Juristen, Genetiker und Psychiater ..." in dem es darum geht, wie Eltern und Fachleute über den Kopf des Kindes hinweg über sein vermeintlich Bestes debattieren. Viel Persönliches steckt in dem Gedicht. Als Kind habe er oft erlebt, wie über seinen Kopf hinweg entschieden wurde, sagt Gögele. Aber vielleicht ist es auch "Der Augapfel", fünf kurze Verse über Schein und Sein. "Man weiß halt, wie das Leben ist", resümiert der Hobby-Schriftsteller.

Gögeles Gedichte sind nicht elegant, haben kein durchgehendes Versmaß oder tiefsinnige Stilmittel. "Schöne Lyrik, das kann ich eben nicht", gibt der Dichter unumwunden zu. Aber seine Texte sind wahr. Sie zeigen, wie das Leben eben so spielt, erzählen vom Ärger über den bummelnden Zug, von zu harten Kirchenbänken und dem Entkalken der Kaffeemaschine. Aber auch Gesellschaftskritisches schreibt Gögele, prangert in "Helft, Helft, Helft!" etwa die Verlogenheit der Wohlstandsgesellschaft an. Er schaue viele politische Diskussionen im Fernsehen, sitze im Café und beobachte die Leute. So kämen ihm die Ideen zu seinen Texten. "Ich habe keinen Anspruch auf die Wahrheit. Aber meine Bücher sollen Anregung zur Diskussion sein und wenn man selbst betroffen ist, kann es einen durchaus zerreißen." Den Lesern einen Spiegel vorhalten, das will Gögele. Und so ist es kein Zufall, dass er "Zartbitter" für die Rückseite seines Gedichtbandes ausgewählt hat – heißt es doch dort: "Ich sah ein Gesicht – ganz bitterzart, die Mundwinkel waren bereits erstarrt; im Vergleich wollte ich meines sehen und tat dafür vor dem Spiegel stehen. Es war zum Glück noch Gegenwart."

Zur Person

Anton Gögele wurde 1949 in St. Leonhard in Passeier, Südtirol, geboren. Er machte eine Lehre zum Gärtner, absolvierte seinen Militärdienst in Italien und arbeitete anschließend als Gärtner und Maschineneinsteller. 1987 schulte er um zum Psychiatriepflegefachmann, gründete eine Alterspsychotherapiestation in Münsterlingen in der Schweiz und spezialisierte sich später auf Aroma- und Bachblütentherapie. Sein neuestes Buch, der Lyrikband "Hitzewallen und Kälteschauer" ist erschienen im Deutschen Lyrik Verlag zum Preis von 15,80 Euro, ISBN 978-3-8422-4474-0. Nach "Limericks und andere Gedichte", dem Krimi "Corpus delicate" und der Satire "Sturm auf Konstanz" ist dies sein viertes Buch. (jcl)