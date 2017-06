Konstanz Pöbelnder Mann greift Passanten an und wird anschließend selbst verprügelt

Wüste Szenen auf der Konstanzer Marktstätte: Ein aggressiver Mann legt sich mit Passanten an und wird schließlich selbst verprügelt und getreten. Polizei sucht Zeugen des Vorfalls von Freitagabend

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Freitagabend gegen 18.15 Uhr im Bereich Wessenbergstraße und Marktstätte ereignet hat. Ein Mann hatte laut Pressemeldung vor einem Dönerimbiss Passanten und Gäste angepöbelt. Im Weitergehen rempelte er einen Passanten an und trat den Hund einer Frau. Auf der Marktstätte legte er sich mit zwei Männern an. Einer dieser Männer verpasste dem Aggressor einen heftigen Faustschlag, dass dieser zu Boden ging. Hier wurde der Randalierer von den 21- und 30-jährigen Männern getreten, konnte jedoch in Richtung Marktstättenunterführung flüchten.



Die Polizei konnte den 21- und den 30-Jährigen in der Oberen Laube antreffen und bittet Zeugen, insbesondere den angerempelten Mann, die Frau mit Hund, sich zu melden. Passanten machten offenbar Videos des Geschehens. Auch hier bittet die Polizei, ihr das Material zum Zwecke der Identifikation des Aggressors zur Verfügung zu stellen. 07531/995-0 (sk)