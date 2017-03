Konstanz Planer stellen Weichen für Baugebiet

Wie wird das geplante Litzelstetter Neubaugebiet Marienweg aussehen? Der städtebauliche Wettbewerb, den Konstanz und die Wobak ausgeschrieben haben, geht jetzt in die heiße Phase.

Viele Litzelstetter sind schon sehr gespannt, wie es mit dem Neubaugebiet Marienweg weitergeht – und nun beginnt für die Planer die heiße Phase. Auf dem etwa 1,5 Hektar großen Areal zwischen Marienweg und Martin-Schleyer-Straße wird ein neues Quartier mit geschätzten 60 Wohneinheiten entstehen. Wie es aussehen wird? Diese Frage wird am 21. März beantwortet, denn bis dahin hat das Preisgericht eine Entscheidung getroffen. "Die Stadt Konstanz und die Wobak haben im November einen städte- und hochbaulichen Wettbewerb ausgeschrieben", rekapituliert Marion Klose, Leiterin des Amtes für Stadtplanung und Umwelt. Wie viele Entwürfe bereits eingereicht wurden, weiß auch sie nicht, aber sie selbst ist – wie der Litzelstetter Ortsvorsteher Wolfgang Gensle – gespannt, welche raffinierten Ideen die Wettbewerbsteilnehmer präsentieren. Bis zur Jury-Sitzung ist aber noch alles geheim. "Alles wird im Rahmen der Jurysitzung geprüft", so Klose.

Schon jetzt gibt es Litzelstetter, die von mangelnder Bürgerbeteiligung sprechen. Sitz und Stimme im Preisgericht haben neben Vertretern der Stadtverwaltung, des Gestaltungsbeirats, der Wobak sowie weiteren Sachverständigen auch Vertreter des Litzelstetter Ortschaftsrates sowie Ortsvorsteher Wolfgang Gensle. "Zudem sind zwei Grundstückseigentümer zum Verfahren eingeladen, sind allerdings lediglich Gäste bei der Preisgerichtssitzung", ergänzt Marion Klose. Eine weitere Bürgerbeteiligung werde es im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geben, welches auf dem Wettbewerbsergebnis basiert.

Das Baugebiet Marienweg soll zu einem Vorzeigeprojekt werden. Das ist das Ziel. "Wir hoffen, dass wir mit dem Wettbewerb die Qualität sichern und ein gutes Quartier – insbesondere für junge Familien – entwickeln können", sagt Marion Klose. Dem Handlungsprogramm Wohnen entsprechend soll das Neubaugebiet sozial durchmischt werden. Das heißt: Auch preisgedämpften Wohnungsbau soll es geben. "Auch ein Angebot für Baugruppen soll realisiert werden", so Klose. Das Interesse an gemeinschaftlichem Bauen und Wohnen sei in Konstanz groß. "Viele Gruppen haben sich zu Baugruppen oder Genossenschaften zusammengeschlossen", weiß sie zu berichten. Im Anschluss an die Tagung des Preisgerichts werden die Ergebnisse des Wettbewerbs am 21. März im katholischen Gemeindezentrum in Litzelstetten der Öffentlichkeit präsentiert.

"Wir freuen uns über alle, die Lust und Zeit haben, sich die Entwürfe anzusehen", sagt Marion Klose. Nach der Ausstellung in Litzelstetten sind die Entwürfe im Technischen Rathaus in der Oberen Laube ausgestellt. "Außerdem werden wir die Ergebnisse im Rahmen der Ortschaftsratssitzung in Litzelstetten vorstellen", kündigt Marion Klose an. Möglicherweise wird der Siegerentwurf dann noch überarbeitet. Marion Klose geht davon aus, dass das Bebauungsplanverfahren noch in diesem Jahr eingeleitet werden kann. Die Umlegung von privaten und städtischen Grundstücken könnte noch erforderlich sein, dann erfolge Erschließung und Bebauung.

Das Neubaugebiet