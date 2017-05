Konstanz Plan für neues Berufsschulzentrum: Erneut sollen Millionen in den Schulstandort Konstanz fließen

Im Stadtteil Petershausen will der Landkreis ein stattliches Berufsschulzentrum errichten. Im Grundsatz sind sich die Akteure weitgehend einig. Doch mit einem kühnen Plan wollen Stadt und Kreis auch etwas komplett Neues ausprobieren.

Kaum ist die Großbaustelle Gemeinschaftsschule mit der Investition von 30 Millionen Euro inklusive Sporthalle und Außenanlagen abgeschlossen, rückt das nächste Schul-Großprojekt in Petershausen näher. Stadt und Landkreis sind sich im Kern einig über die Ansiedlung eines Berufsschulzentrums für technische und kaufmännische Fächer, und der Standort ist ebenfalls gesetzt: Gebaut werden soll auf einem Teil des Ravensberg-Areals. Auf der restlichen Fläche des ungenutzten Industriegeländes sollen die Eigentümer Wohnbauten errichten können. Beim Bürgermeistertreffen Konstanzer Felchen gaben Landrat Frank Hämmerle und Oberbürgermeister Uli Burchardt einen recht detaillierten Einblick in das Projekt.

"Wir wollen einen großen Wurf an einem Standort", betonte Hämmerle. Mehrere Schulen unter einem Dach als Zentrum zusammenzufassen, schaffe mehr Flexibilität. Und: Nicht nur die zwar denkmalgeschützte, im Betrieb aber aufwendige Wessenbergschule, sondern auch die Zeppelin-Gewerbeschule habe hohen Investitionsstau. "Beide Schulen sind baulich nicht auf der Höhe der Zeit", so Hämmerle. Die Wessenbergschule zusätzlich auf das Areal der Zeppelin-Gewerbeschule draufzupacken, hält er für nicht richtig: "Wir brauchen eine strategische Reservefläche", warb der Landrat vor den Bürgermeistern, die auch im Kreistag eine wichtige Gruppe darstellen.

Burchardt unterstrich den Willen, man solle "so viel Berufsschule bauen, wie wir für Zeppelin und Wessenberg brauchen." Auch er erklärte, Reserveflächen müssten jetzt geplant werden, bevor eine Wohnbebauung die Entwicklung der Schule behindern könne. Anderen Standorten wolle Konstanz nichts wegnehmen: "Wir wollen Teil eines Schulfriedens im Landkreis Konstanz sein", sagte Burchardt. Gerichtet war das vor allem an Radolfzells Oberbürgermeister Martin Staab, denn auch die dortige berufliche Mettnauschule spielt in den Überlegungen eine Rolle. Die nächsten Schritte für die großen Pläne in Konstanz sind nun eine Entscheidung des Kreistags im Juli und dann ein Architektenwettbewerb. Wie viel investiert wird, steht erst danach fest, aber eine zweistellige Millionensumme steht bereits im Raum.

Eine besondere Herausforderung liegt für Stadt und Kreis in der Idee, ein Gebäude zu errichten, das die vom Kreis getragenen beruflichen Schulen und die Oberstufe der städtischen Gemeinschaftsschule gemeinsam nutzen. Was sich naheliegend anhört, ist in der Umsetzung aber nicht so einfach, wie Hämmerle einräumte. So geht es um Finanzierung, Zuschüsse und Nutzungskonzept für das, was er als "gemeinsames Verfügungsgebäude auf dem Campus" bezeichnet. "So etwas gab es noch nie", sei ihm beschieden worden, aber der Landrat will nicht aufgeben: "Ich bin immer noch optimistisch."