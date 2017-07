Konstanz Pläne der Caritas stoßen in Konstanz auf Widerstand: Anwohner stellen sich gegen Pflegeheim-Projekt

Eine einstmals katholische Schule wird geschlossen, die Caritas übernimmt die Immobilie und will dort 105 dringend benötigte Pflegeheimplätze schaffen. Wer denkt, gegen so eine Idee könne man gar nichts haben, hat mit den Anwohnern und anderen Betroffenen am Zoffingen in Konstanz noch nicht gesprochen.

Konstanz – Eines stellen die Frauen und Männer in der bunt gemischten Gruppe gleich zu Beginn des Gesprächs klar: „Wir haben nichts gegen ein Pflegeheim, und wir haben auch nichts gegen die Caritas als Betreiber eines Pflegeheims.“ So formuliert es Haro Eden, den man in Konstanz als langjährigen Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer kennt. Und dazu nicken Brigitte Rabus mit ihrer über die Stadt hinaus bekannten Werbeagentur, der Niederbürgler Architekt Uli Fritz, der Psychiater und Psychotherapeut Stephan Schulz und weitere Bürger. Auch Jens Schröder, Wolfgang Wüster und Daniel Frey geben beim Ortstermin an der Ecke Klostergasse/Schreibergasse zu Protokoll, beim geplanten Umbau der Schule Zoffingen zum Pflegeheim gehe es ihnen nicht um das Ob, sondern nur um das Wie.

Die Kritik an den Plänen der Caritas entzündet sich vor allem an jenem Teil des Projekts, der in die Kategorie Nachverdichtung fällt. Einen Teil des bisherigen Schulhofs will der kirchliche Träger zusätzlich bebauen, mit einem Anbau, dessen Höhe die Kritiker mit 15 Metern angeben. Nicht alle, die die Caritas auffordern, umzuplanen und vor allem auf den Anbau zu verzichten, sind selbst Nachbarn; einige vertreten nach eigenem Bekunden auch die Interessen ihrer Mieter. Architekt Uli Fritz wendet ein, der Anbau sei „städtebaulich nicht richtig“. Brigitte Rabus kritisiert vor allem die Fällung von vier prächtigen Bäumen auf dem derzeitigen Schulhof: „Die grüne Lunge des Quartiers wird irreparabel zerstört“.

Die zweite große Sorge der Nachbarn gilt den Themen Verkehr und Parken. Für die Anlieferung, für die Mitarbeiter und die Besucher der Heimbewohner seien viel zu wenige Stellplätze ausgewiesen, sagt Uli Fritz. In einem Pflegeheim gebe es viele Umzüge, umfassende Wäsche-Transporte und regelmäßig auch Rettungsdienst-Einsätze. Außerdem sorge die im Erdgeschoss des Anbaus geplante Tageskinder-Gruppe für viel Verkehr, weil Eltern ihre Kleinen oft mit dem Auto brächten und holten.

Dass die Nachbarn aber behaupten, die ganze Erschließung laufe über die Schreibergasse und damit direkt am Münsterkindergarten vorbei, dagegen wehrt sich Caritas-Vorstand Andreas Hoffmann: „Da werden zum Teil mit Gerüchten Ängste geschürt“, sagt er. Natürlich werde das Pflegeheim vom Rheinsteig her angeschlossen. Und der Neubau sei erforderlich, um 105 Pflegeplätze unterzubekommen. Nur so sei die Schließung des St. Marienhauses mit seinen 101 Plätzen aufzufangen, und nur so könnten sich auch weniger wohlhabende Konstanzer einen Platz im Pflegeheim Zoffingen leisten.

Die Anwohner und weitere Kritiker sind von den Zahlen auch nach zwei Informations-Abenden, zu denen die Caritas sie eingeladen hatte, nicht überzeugt. Die Caritas habe ihnen selbst erklärt, dass zahlreiche Alternativen geprüft worden seien, sagt Uli Fritz, „aber warum bekommen wir diese dann nicht zu sehen?“ Und Haro Eden ergänzt: „Es muss doch intelligentere Wege geben, diese angeblich nötigen 105 Plätze unterzubringen. " Sein Urteil lautet: „Da wird die ganze Niederburg versaut." Jens Schröder schlägt vor, die Caritas solle doch einen Teil der Plätze im dann umgebauten St. Marienhaus belassen, um auf den Anbau in der Klostergasse verzichten zu können. Dass das überhaupt möglich sei, sei auch so ein Gerücht, entgegnet Hoffmann.

Wie sich die Wogen zwischen der Caritas und den Anwohnern glätten lassen, darauf haben beide Seiten noch keine abschließende Antwort. Die Caritas will die Kritiker weiter informieren, stellt aber ihr Vorhaben nicht grundsätzlich in Frage. Die Nachbarn setzen sich weiter gegen die geplante Nachverdichtung in der Niederburg ein. Und sie betonen auch am Ende des Gesprächs noch einmal: „Wir sind für ein Pflegeheim“, so Haro Eden, „aber für ein Pflegeheim mit Außenmaß“.

So geht es weiter