Konstanz Pikante Dienstleistungen in der Konstanzer Altstadt: Wie weit gingen die Massagen wirklich?

Der Puff-Prozess am Amtsgericht geht weiter, aber die Suche nach der Wahrheit ist mühsam. Ein Polizist ermittelte in Kundenrolle, Zeuginnen wollen sich nicht erinnern, die Rolle der angeklagten Ex-Chefin bleibt ziemlich unklar. Und über allem schwebt die Frage: Wann fängt eine sexuelle Handlung an?

Der Polizist hatte sich als Kunde ausgegeben. Er sollte mehr als nur eine Ganzkörpermassage erhalten. Eine Behandlung mit den Brüsten der Masseurin für 100 Euro, mit Oralsex für 130 Euro. Mehr als das aber nicht. Das hat die Zeugin am zweiten Prozesstag am Amtsgericht zu Protokoll gegeben, nachdem das Gericht ihr bei der Erinnerung auf die Sprünge geholfen hatte. Die Suche nach der Wahrheit, ob die Angeklagte Prostitution im Sperrgebiet gefördert und Mitarbeiterinnen ausgebeutet hat, erweist sich als schwierig.

Eine Strafe von rund 500 Euro hat die Zeugin bereits dafür bezahlt, dass sie mehr als die traditionelle chinesische Massage in einem Salon in der Altstadt angeboten hat. Um ihre Ex-Chefin, die Angeklagte, ging es damals nicht. Noch nicht. Sie steht jetzt vor Gericht, wie der SÜDKURIER berichtete. Die Staatsanwaltschaft hat lange ermittelt, nachdem Nachbarn Hinweise auf mögliche Prostitution gegeben hätten. Ehemalige Mitarbeiterinnen sollen sich laut Anklage darüber beschwert haben, von der Salon-Inhaberin übers Ohr gehauen worden zu sein. Wenn ja, inwieweit hat sie die vorgeworfenen verbotenen Geschäfte mitverantwortet?

Am Ende des zweiten Verhandlungstags zweifelte Verteidiger Rudy Haenel an, ob die Anklage noch Bestand hat. Der Vorwurf der Ausbeutung von Prostitutierten bedinge unter anderem eine persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit, die Ausübung von Druck und das Festhalten gegen den freien Willen. Ehemalige Mitarbeiterinnen hatten seine Fragen zu diesen Punkten im Zeugenstand verneint. Zudem sei ein Vernehmungsprotokoll durch die Polizei nicht verwertbar, weil Unterschriften fehlten, zeitgleich zwei Zeuginnen befragt und die Abgrenzung der Aussagen nicht deutlich sei. Dazu erwiderte der Staatsanwalt nichts. Beim ersten Punkt entgegnete er: Es sei ja auch der Straftatbestand mit angeklagt, dass die Angeklagte Zimmer für Prostitution zur Verfügung gestellt haben könnte.

Aussagen einer Zeugin zufolge ist zumindest so etwas wie ein Mietverhältnis zustande gekommen. Die Angeklagte habe 300 Euro im Monat für die Nutzung eines Zimmers, für Übernachtung und Massagen, erhoben. Um diese Miete zu bezahlen, habe sie kurz vor einer polizeilichen Durchsuchung in der Massagepraxis Geld vom Konto abgehoben. Deshalb habe sie knapp 800 Euro bei sich gehabt, gab sie vor Gericht an. Sie habe "keine anderen Massagen" angeboten, ließ sie die Dolmetscherin aus dem Chinesischen übersetzen, auch nicht eine Body-to-Body-Massage. Eine Technik mit Brusteinsatz, "keine sexuelle Handlung", wie sie ein Zeuge für 65 Euro angefragt hatte. Bei welcher Masseurin, das wisse er nicht mehr. Er habe den Eindruck gewonnen, dass die von ihm gebuchte Behandlung "nichts Unbekanntes" gewesen sei. Auch bei ihm setzte die Polizei mit einer Razzia der Entspannung ein jähes Ende, wie bei einem am ersten Verhandlungstag vernommenen Schweizer, der Handarbeit der besonderen Art für 100 Euro gebucht haben wollte.

Ob die eine Massage mit dem Oberkörper, angeboten im Sperrbezirk, eine Straftat ist, wird sich vermutlich noch zeigen. Oralsex, wie ihn die Zeugin dem verdeckten Ermittler angeboten hat, dürfte eindeutig dazu zählen. Die Frau, wie auch weitere ehemalige Mitarbeiterinnen der Angeklagten, schienen große Erinnerungslücken zu haben. Immer wieder fanden sie auf gewichtige Fragen keine Antworten. Beim Besuch des Polizisten inkognito will die Zeugin ein langes normales Kleid getragen haben. Der Beamte hat ein ärmelloses Kleid und eine transparente Bluse in die Akten notiert. "Das ist Quatsch", sagte die Zeugin. Überhaupt sei die Darstellung der Polizei gelogen, dass sie ihre Preise mit mehr Leidenschaft als bei der Konkurrenz begründet habe.

Und: Sie habe einfach Ja gesagt, als der Polizist nach der "Massage plus" fragte. Was sich dahinter verberge, habe sie wegen fehlender Deutschkenntnisse nicht gewusst, sondern Fachbegriffe bei einer Kollegin aufgeschnappt. "Sie bieten Sachen an, von denen sie gar nicht wissen, was sie bedeuten?", war Richterin Christine Kaiser irritiert. Den Preis von 130 Euro für Oralsex habe sie ebenfalls zufällig und irgendwie erfahren. Immer wieder ermahnten Staatsanwalt, Richterin wie Verteidiger ehemalige Mitarbeiterinnen, die Wahrheit zu sagen. Der Ankläger kündigte an, Verfahren gegen Zeuginnen wegen Falschaussage einzuleiten. Ihre Angaben im Gerichtssaal deckten sich offenkundig nicht mit Ermittlungen und gegenüber der Polizei getätigten Darstellungen.

Paragrafen

Das mögliche Strafmaß in diesem Fall regelt das Strafgesetzbuch im Paragraf 180a, Absatz 1. Demnach erhält eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe derjenige, der gewerbsmäßig ein Bordell unterhält oder leitet und Prostituierte in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden. Absatz 2/2 ist ebenfalls von Relevanz. Das Strafmaß gilt für Schuldige, die einer anderen Person zur Ausübung der Prostitution eine Wohnung gewährt, zur Prostitution anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet. Der Prozess geht im Amtsgericht am Donnerstag, 11. Mai, um 9 Uhr weiter. (phz)