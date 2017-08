Konstanz Pflege für das Personal: So will die Spitalstiftung Konstanz auf die Beine kommen

Pflege für das Personal: So will die Spitalstiftung Konstanz auf die Beine kommen

Die traditionsreiche Spitalstiftung Konstanz hat sich neu aufgestellt. Mit einer ehemaligen Pflegekraft als Personalcoach kommt die Zufriedenheit zurück. Ein Schritt aus der Vertrauenskrise?

Konstanz – Dies könnte die Antwort auf die Frage sein, wie sich ein sozial ausgerichtetes Unternehmen wie die Spitalstiftung aus einem Imagetief befreit. Rang die Stiftung vor zwei Jahren noch um ihren Ruf und um Mitarbeiter, sieht das heute anders aus. "Wir haben wieder Zulauf", erklärte Sozialbürgermeister Andreas Osner. Auch Stiftungsleiter Andreas Voß sprach in einer Sitzung des Spitalausschusses vom Auftrieb beim Personal. Entscheidenden Anteil daran habe die neu geschaffene Stelle des Mitarbeitercoachs. Giuseppa Tonigold-Zumstein kümmert sich um die Zufriedenheit der Belegschaft.

Die Situation schien dramatisch gewesen zu sein. Unzufriedenes Personal, das über fehlende Wertschätzung klagte, Mitarbeiter, die der Spitalstiftung den Rücken kehrten, teure Leiharbeiterinnen mussten die Lücken füllen und belasteten die Bilanz. Der Mangel führte so weit, dass im Haus Salzberg, ein Pflegeheim vor allem für dementiell Erkrankte, dringend benötigte Plätze verwaist blieben. Nach der Trennung von Leiterin Ingeborg Rath im vergangenen Jahr hat deren Stellvertreter, Andreas Voß, kommissarisch und seit diesem Monat als gewählter Direktor die Geschäfte übernommen. Er hat, loben ihn viele Seiten wie auch der Personalrat, das Ruder rumgerissen. Und Guiseppa Tonigold-Zumstein zurückgewonnen. Allerdings übernahm sie nicht erneut den ambulanten Pflegedienst, sondern sorgt sich um das Wohl der vorwiegend weiblichen Kollegen. Was anderswo eine Selbstverständlichkeit ist, hat sich die Spitalstiftung neu erarbeiten müssen: das Verständnis, dass die Mitarbeiter wichtigste Säule des Unternehmens sind.

"Abfangen, bevor es irgendwo kracht": So formuliert Guiseppa Tonigold-Zumstein eines ihrer Ziele. Gekracht hatte es in Vergangenheit mehrfach, anders ist aus heutiger Sicht die Abwanderung von Mitarbeitern und Führungskräften nicht zu erklären. Einmal in der Woche besuche sie die Pflegeheime und die Tagespflege. Sie versteht sich als Bindeglied zwischen Stiftungsleitung und Mitarbeitern. Jeder Mitarbeiter könne sich an sie mit Problemen wenden. Sei es mit persönlichen Angelegenheiten, dann vermittelt Guiseppa Tonigold-Zumstein bei Bedarf an andere Stellen weiter. Bei fachlichen Fragestellungen unterstütze sie. "Wenn ich Hilfe brauche, ist sie da", sagt Caterina Palermo. Die 27-Jährige arbeitet seit einem Jahr im Haus Salzberg. Fachliche Probleme, das können Schwierigkeiten am Computer oder bei der Dokumentation sein. Oder sprachliche Barrieren, Palermo ist erst vor zwei Jahren aus Italien nach Deutschland gekommen. Gibt es Bedarf an Deutschkursen, organisiert Guiseppa Tonigold-Zumstein das ebenso wie Fortbildungen. Sie versucht, Kollegen mit Kurzausbildungen so fit zu machen, dass sie sich für eine umfassende Ausbildung entscheiden – und sich somit längerfristig an die Stiftung binden.

Vorteil des Personalcoaches ist, dass sie mehr "Zeit und Raum" für das Personal hat, wie es Anne Gibson formuliert. Sie leitet seit Anfang des Jahres das Haus Salzberg mit rund 65 Mitarbeitern, ist also eine Führungskraft. Ob sie sich übergangen fühlt, wenn sich Kolleginnen an Giuseppa Tonigold-Zumstein mit Problemen wenden anstatt an Gibson? Sie verneint. "Wir managen auch selbst Konflikte", sagt sie. Das Wirken von Tonigold-Zumstein begreift sie als Ergänzung und Entlastung. Im Alltag der Pflege bleibt innerhalb des Teams nicht annähernd so viel Zeit. Ihr Einsatz sei mit Heim- und Pflegedienst- und Stationsleitungen abgesprochen, sagt der Personalcoach.

"Mein Ziel ist, die Mitarbeiter gesund zu halten", erklärt Giuseppa Tonigold-Zumstein. Neben der fachlichen und persönlichen Hilfestellung spielt das direkte Arbeitsumfeld ihrer Kolleginen eine wichtige Rolle für sie. Die Pflegefachleute müssten sich wohl fühlen, sagt sie. Ein Bonus für den Besuch des Fitnessstudios, Ermäßigungen beim Thermeeintritt sind nur zwei Anreize, Personalwohnungen und bald Kita-Plätze weitere: Zufriedenheit am Arbeitsplatz lautet hier das Stichwort. Dieses Mehr an Fürsorge, im Vergleich zu früher, wirkt nachhaltig. Mitarbeiter kehren der Stiftung nicht mehr den Rücken, im Gegenteil: Die Nachfrage steigt, ebenfalls nach Ausbildungsstellen, wie Direktor Andreas Voß erklärte. Zwischenzeitlich trudeln sogar Initiativbewerbungen ins Haus. Das war lange nicht selbstverständlich.

Das Unternehmen

Die Spitalstiftung Konstanz besteht seit 1220 mit dem Ziel, Bedürftigen eine Gesundheitsversorgung zu bieten. Es handelt sich um eine eigenständige Stiftung öffentlichen Rechts. Aufsichtsgremien sind mit Gemeinderäten besetzt. Sie hat vier Pflegeheime, eine ambulante Tagespflege, betreutes Wohnen, ein Rebgut und besitzt zahlreiche Grundstücke und Immobilien. (phz)