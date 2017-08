Konstanz Pflanzenfreuden für Konstanzer Senioren

Das Margarete-Blarer-Haus im Stadtteil Paradies hat einen neuen Sinnesgarten. SÜDKURIER-Leser hatten zur Entstehung beigetragen.

Dieser Garten lädt zum Riechen, Schmecken und Hören ein. Rund anderthalb Jahre nach den ersten Planungen blüht am Margarete-Blarer-Haus im Paradies der Sinnesgarten. Für das Projekt hatte der SÜDKURIER im Rahmen der Adventsaktion der Lokalredaktion "Wir helfen mit" mehrfach um Spenden gebeten. Rund 20 000 Euro kostet die Anlage, die Naturerfahrungen ans Heim bringen will. Ein Drittel der Summe hatte der Altenhilfeverein aufgebracht, rund 5000 Euro der Förderverein des Hauses, und auch Spenden von SÜDKURIER-Lesern trugen zum Aufbau der grünen Oase bei.

Die Planungen erwiesen sich als schwierig, weil unter anderem eine Feuergasse freigehalten werden musste. Dennoch ist aus dem Grünstreifen neben dem Haus nun ein vielfältig nutzbarer Kräuter- und Blumengarten entstanden. Das Pflücken der Beeren an den Büschen oder des Obsts an den Spalierbäumen ist ebenso erlaubt wie das Sammeln von Kräutern am Wegesrand. Senioren dürfen ihren Garten mit allen Sinnen erleben. Duftende Kräuter und Blumen motivieren zum Schnuppern, Bänder mit Tannenzapfen sowie Treibhölzern zum Erfühlen der Dinge, schattige Sitzecken mit Arbeitstischen zum Verweilen. Hier können Senioren unter Anleitung beispielsweise Kräutersäckchen füllen, Kräuterbüsche binden oder Kräuterquark bereiten. Auch zu leichten Pflegearbeiten wie das Gießen von Blumentöpfen sind Senioren eingeladen.

"Wir haben das Garteln in den Aktivierungsplan aufgenommen", sagt Erika Fuchs, Leiterin des Seniorenhauses im Paradies. Wer bettlägrig oder gehbehindert ist, zu dem kommt der Garten in Form eines Hochbeets auf Rollen ins Zimmer. Es ist so konstruiert, dass es auch Menschen anfahren können, die im Rollstuhl sitzen. Manche der fitteren Hausbewohner müssen gar nicht erst motiviert werden, in den Garten zu gehen, und sich dort zu beschäftigen. Manche seien jeden Tag vor Ort, zupften Unkräuter und genössen die Düfte, sagt Fuchs. "Ab 15 Uhr ist hier Schatten. Dann ist der Garten hoch beliebt."