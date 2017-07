Allensbach Pfarrer Wolfgang Gaßmann in Hegne verabschiedet

Mehrere hundert Gläubige fanden sich in der Klosterkirche ein, um den beliebten Seelsorger zu ehren und um ihm Dank für dessen Dienst an der Gemeinschaft zu zollen.

Der Kirche laufen die Mitglieder davon, heißt es seit Jahren. In der Hegner Klosterkirche war beim Gottesdienst mit Verabschiedung des katholischen Pfarrers Wolfgang Gaßmann in den Ruhestand davon nichts zu sehen – im Gegenteil. Die Kirche war restlos gefüllt, bis ins Freie standen die Gläubigen. Ein klares Zeichen, wie beliebt der Seelsorger war, wie nah an den Menschen seit 2004 in der Gemeinde St. Martin-St. Gallus Wollmatingen und seit 2011 in St. Nikolaus-St. Josef in Allensbach und Langenrain, die er zu einer großen Kirchengemeinde zusammengeführt hat.

Pfarrer Gaßmann hinterlasse „eine lebendige, in die Zukunft gerichtete Kirchengemeinde“mit gut vernetzten Gremien, sagte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elisabeth Hausler. Mit ruhiger Hand habe er die städtische und die ländliche Gemeinde zusammengeführt, den Ehrenamtlichen dabei Raum zum Handeln gelassen, aber auch den Blick über den Tellerrand gefordert. Bescheidenheit, christliches Denken und Handeln sowie die Nähe zu den Menschen habe er vorgelebt. „Sie haben Kirche für uns erlebbar gemacht in vielen Facetten“, sagte Hausler.

Dem großen Dank und dem Bedauern über den Abschied schloss sich das hauptamtliche Seelsorgeeinheitteam an, bestehend aus der Pastoralreferentin Sabine Tebel, der Gemeindereferentin Rita Schwörer sowie den Diakonen Martin Beck und Winfried Schaden. Beck betonte die flachen Hierarchien, das Vertrauen und die Freiheiten in der Zusammenarbeit. Schwörer hob seine Theologie der Weite hervor im Umgang mit ganz unterschiedlichen Menschen. „Du bist der Beste, der uns Hauptamtlichen bisher als Pfarrer begegnet ist.“

Die evangelische Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal sprach von einer guten ökumenischen Zusammenarbeit in geschwisterlicher Eintracht. „Sie haben eine wunderbare Arbeit gemacht.“ Bürgermeister Stefan Friedrich meinte: „Sie waren allgegenwärtig und präsent. Jeder Mensch war Ihnen wichtig.“ Die Hegner Provinzoberin Schwester Benedicta-Maria Kramer betonte das herzliche Miteinander.

Pfarrer Gaßmann erwiderte den Dank in seiner bekannt bescheidenen Art mit einem Zitat aus dem Gotteslob: „Die Reife eines Menschen zeigt sich am deutlichsten an dem Dienst, den er in der Gemeinschaft leistet.“ Und seine Nähe zu den Menschen hier zeigte sich darin, das er auch beim Abschied von wir statt ihr sprach, als er appellierte: „Alle zusammen sollen zeigen, dass wir Gemeinde geworden sind.“