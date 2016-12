Konstanz Pfarrer Armin Nagel ist in der Gemeinde angekommen

Die Gläubigen der Bodanrückgemeinden sind mit ihrem neuen Seelsorger sehr zufrieden. Er feiert jetzt sein erstes Weihnachten auf dem Bodanrück.

Was die Kirchengemeinde der Konstanzer Bodanrückgemeinden erfasst hat, ist Aufbruchstimmung, sagt Bruno Okle. Mit dem Amtsantritt von Pfarrer Armin Nagel habe sich schon etwas verändert, hat der Pfarrgemeinderat aus Dettingen beobachtet. So kämen mehr Menschen in die Gottesdienste, darunter auch jüngere. Die Gottesdienste seien spannender und wirkten nicht so eingefahren. Diese Einschätzung teilt die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Regina Münch. „Mir gefallen seine Predigten, sie sind lebensnah und nicht abgehoben – außerdem sind sie kurz und prägnant“, erklärt sie. „Es ist immer etwas dabei, was man mit nach Hause nehmen kann“, ergänzt sie. „Der Pfarrer hört gerne zu“, berichtet Okle weiter. „Er nimmt die Leute mit“, sagt er erfreut. „Er macht sich über alles ein Bild und will wissen, welche Ideen wir haben“, fügt er an. Er sei kein Mensch, der Dinge im Alleingang unternimmt, betont Münch. „Wir überlegen gemeinsam, und er fragt nach – das finde ich positiv und bemerkenswert“, erläutert sie. „Sein Stil passt zu uns“, sagt sie nachdrücklich.

„Ein sehr positiver Eindruck“, urteilt der Pfarrgemeinderat Eugen Kaibach aus Dingelsdorf. „Wir unterstützen ihn so gut wie möglich“, ergänzt der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates. Erfreut sei er, wie der Pfarrer Zugang zu den Jugendlichen findet. „Unsere Hoffnung ist, dass er die in Sigmaringen gewonnenen Erfahrungen hier einbringt“, erklärt er. „Das gute Gefühl, das ich anfangs hatte, hat sich bewahrheitet“, erzählt Pfarrer Armin Nagel. „Ja, ich bin gut angekommen“, antwortet er auf eine entsprechende Frage. Ihm gefalle, dass die Menschen hier – so unterschiedlich sie seien – alle an einem Strang zögen. „Die Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat ist sehr gut, ohne Wenn und Aber“, betont er. Trotzdem gebe es kontroverse Diskussionen, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Es zähle die Achtung vor der Meinung anderer.

Er bekomme viele Anrufe und E-Mails mit den unterschiedlichsten Anliegen. Er mache auch Krankenbesuche, manchmal mit Krankensalbung oder Krankenkommunion. „Dafür nehme ich mir die Zeit“, erklärt Armin Nagel. Die verschiedensten Anlässe wie Feiern zu Sankt Martin, Erntedank oder Nikolaus nutze er, um Begegnungen mit Gemeindemitgliedern zu haben. Auch der Kontakt zu den politischen Gemeinden und den Vereinen sei gewünscht, habe er bemerkt.

Weihnachten als verantwortlicher Pfarrer zu feiern, sei etwas anderes als bisher, wo er nur die Verantwortung eines Vikars hatte. Dieses Jahr würden die Feierlichkeiten zu Weihnachten noch so ablaufen, wie sie unter seinem Vorgänger geplant wurden. „Es braucht viele Absprachen“, erläutert er: Mit den Kirchenchören und den Organisten oder den Mesnern, die etwa wissen wollten, wo und wie die Christbäume aufgestellt werden. Die Gestaltung der Hochfeste, aber auch die der normalen Gottesdienste, möchte Pfarrer Nagel überdenken. Wie das genau aussehen könne, werde mit dem Pfarrgemeinderat besprochen. Er wünscht sich vor allem eine zeitliche Entzerrung und dass beispielsweise am Tag eines Patroziniums nur ein Gottesdienst statt deren drei gefeiert werden. Zwar könne er beispielsweise in Dingelsdorf auf Werner Florian, Pfarrer im Ruhestand, zurückgreifen, aber im Vertretungsfalle müsse das Gottesdienstprogramm auch ein Pfarrer alleine schaffen.

Verbesserungsbedarf sieht Pfarrer Armin Nagel auch in der Verwaltung der Kirchengemeinde. So habe jede der drei Pfarreien ein Sekretariat, was die Verwaltung erschwere. Die bestehende Vernetzung der Computer könne verbessert werden. Sein Ziel sei, dass die Verwaltung in Litzelstetten gebündelt werde. Trotzdem solle es weiter Ansprechpartner in Dingelsdorf und Dettingen geben, denn nicht alle Gemeindemitglieder wollten oder könnten in den Nachbarort fahren. Wie das genau organisiert werden könne, weiß Nagel noch nicht. Fest steht für ihn, dass er diese Frage nur zusammen mit dem Mitarbeitern und dem Pfarrgemeinderat lösen könne. Beibehalten werde er auf jeden Fall die Sprechstunden in den einzelnen Pfarreien, die bereits jetzt gut nachgefragt würden.

Verstärken möchte Pfarrer Nagel die bestehende Ökumene. „Wir überlegen, was es Gemeinsames gibt, und wie wir unsere Kräfte bündeln können“, berichtet er. Da er und sein evangelischer Kollege Christof Ellsiepen in der Litzelstetter Grundschule Religionsunterricht abhalten würden, träfen sie sich oft. Aber auch zur Wallhauser Pfarrerin Sigrid Süss-Egervari habe er bereits Kontakt aufgenommen.

„In der Wallhauser Ferienwohnung habe ich mich gut eingelebt“, berichtet Armin Nagel. Dort wohnt er, bis der Umbau des Litzelstetter Pfarrhauses abgeschlossen ist. „Froh wäre ich, wenn der Umzug noch vor dem Sommer geschehen könnte“, erklärt er. Der Baubeginn in dem denkmalgeschützten Haus verzögerte sich, da die Pläne überarbeitet werden mussten. Mit der Baugenehmigung rechnet der Pfarrer im Januar. „Das Dachgeschoss wird ausgebaut“, erläutert Eugen Kaibach, der das Projekt begleitet. So erhalte der Pfarrer Wohnräume im Obergeschoss und im Dach. Büro und Besprechungszimmer kämen ins Erdgeschoss.

Zusammen mit dem neuen Pfarrer werde es gelingen, die drei Pfarreien der Kirchengemeinde noch enger zusammenzuschließen, sagt Regina Münch überzeugt. Mehr Dinge sollen gemeinsam gestaltet, liebgewonnene Gewohnheiten und Traditionen überdacht werden. „Wir sind auf dem Weg“, erklärt sie zufrieden. Für Armin Nagel wünsche sie sich, dass er seine Begeisterung und Freude am Glauben bewahrt.



Zur Person

Armin Nagel trat sein Amt als Pfarrer der Kirchengemeinde der Konstanzer Bodanrückgemeinden am 1. September an. Er wurde 1972 in Meßkirch geboren und wuchs in Worndorf, einem Ortsteil von Neuhausen ob Eck, auf. In Meßkirch besuchte er die Realschule. Am Wirtschaftsgymnasium in Tuttlingen erwarb er das Abitur. Nagel studierte Theologie in Freiburg und Rom. Sein Diplom erwarb er 2008. Drei Jahre später wurde er auf eine Vikarstelle in Sigmaringen berufen. Von dort aus bewarb er sich um seine erste Pfarrstelle, die er in den Konstanzer Bodanrückgemeinden fand. (nea)