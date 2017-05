Konstanz Petershauser sehen viele Probleme

OB Uli Burchardt sucht das Gespräch mit den Petershausern. Sie äußern unter anderem Besorgnis über einen Mangel an Freizeitflächen.

Zwischen Aufbruch und Trauer ums Alte: In Petershausen, dem Stadtviertel, das innerhalb weniger Jahre die größten Umbrüche erlebt hat, standen beim Gespräch von rund 30 Bürgern mit Oberbürgermeister Uli Burchardt die Themen Nutzungskonflikte, Wohnungsbau und Verkehr im Mittelpunkt. Der OB bedauerte, dass sein Vorstoß, einen Sicherheitsdienst am Herosé-Gelände einzusetzen, politisch nicht durchsetzbar war.

Christian Millauer von der Bürgergemeinschaft Petershausen beklagte, die Freizeitflächen in Petershausen seien nicht angemessen zur Wohnbevölkerung gewachsen. An den wenigen Freiräumen drängten sich deshalb die Besucher. Zudem seien einige der neuen Plätze recht trist gestaltet. Ein anderer klagte, es werde alles zubetoniert. Der OB widersprach vehement. Er erinnerte daran, wie Petershausen aussah, als es noch von Industrie am Seerhein und Brach- und Schrottflächen an der Bahnlinie geprägt war. Heute sei die Wohnbebauung an der Bahnlinie unbestritten sehr dicht, es seien aber auch wertvolle öffentliche Flächen in Stromeyerdorf, um die Gemeinschaftsschule, im Herosé-Park und am Bodenseeforum entstanden. Ein durchgehender Fußweg von dort bis nach Stromeyersdorf solle langfristig das Quartier weiter aufwerten. Er wolle versuchen, diesen trotz vieler Hürden durchzusetzen. Joachim Filleböck sieht noch Gestaltungsmöglichkeiten für Plätze im Quartier, die nicht zum Aufenthalt einladen. Als Beispiel nannte er den Gottmannplatz. Da stimmte ihm auch der OB zu.

In der Debatte um einen offiziellen Grillplatz am Heroségelände sagte Millauer, nahe der Wohnbebauung sei ein solcher Platz nicht zu akzeptieren, dies sehe aber ganz anders im Bereich Bodenseeforum aus. Mehrere Redner forderten einen Extraplatz für junge Menschen zum Feiern im Freien. Der OB hielt dagegen, man wolle mehr Raum anbieten und so die Brennpunkte entschärfen. "Es gibt einen Trend zum Grillen. Es großflächig zu verbieten, ist nicht angemessen." An einer Stelle des Herosé-Areals solle das Grillen erlaubt sein. Der OB hofft aber gleichzeitig auf neue Landesregelungen, die es ermöglichen würden, für die Areale mit den meisten Nutzungskonflikten ein Alkoholverbot in den späten Abendstunden zu verhängen. Letztlich würden sich Interessenskonflikte aber nie ganz ausräumen lassen. Er hoffe, dass der Gemeinderat in der heutigen Dienstagssitzung wenigstens einem Präventionsteam zustimme.

Einige Fragen betrafen die Zukunft des Siemens-Areals, und warum die Stadt sich dieses nicht selbst für die Wohnbebauung gesichert habe. Der OB betonte, die Stadt und der Gemeinderat könnten über das Baurecht steuern, was auf dem Gelände passiere. Es gelte das Handlungsprogramm Wohnen mit den Quoten für den sozialen und preisgedämpften Wohnraum sowie speziell für dieses Gelände die Vorgabe, viel Grün freizulassen. Der OB schließt nicht aus, dass bis zum Baustart bestehende Gebäude zwischen genutzt werden. Unter anderem soll dort eine Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge vorübergehend Unterkunft finden.

Normen Küttner, Stadtrat der FGL, forderte eine Erhaltungssatzung für die besonders günstigen Wohnungen in der Hand des Bundes im Quartier Steinstraße, Gottfried-Keller-Straße. Er hat Sorge, dass es zum Verkauf an einen Branchenriesen kommen könnte. Der OB sagte, über eine Erhaltungssatzung könne man reden, dies müsse dann aber im Gemeinderat geschehen.

Bürger klagten über Raser in den Schneckenburg- und die Theodor-Heuss-Straße. Eine Besucherin schlug Tempo 30 wenigstens in den Nachtstunden vor. Der OB legte dar, dass die Entscheidung über Geschwindigkeitsreduzierungen auf Vorrangstraßen wegen enger gesetzlicher Regelungen nicht in der Hand der Stadt liege. Gegen Raser müsse zudem die Polizei vorgehen. Mehrere Bürger klagten über den Radverkehr am Herosé-Areal. "Da ist teilweise Chaos, so kann das nicht weitergehen", bestätigte der OB.



Die Gespräche

Der OB hat seine Dialog-Reise durch die Ortsteile in Petershausen abgeschlossen. Bürger konnten direkt Fragen stellen oder im Vorfeld übers Internet vorbringen. Zu Beginn verschaffte der OB jeweils einen Überblick zu den grundsätzlichen Entwicklungen bei verschiedenen Themen und anstehenden Projekten wie der geplanten Zusammenlegung der beruflichen Wessenberg- und Zeppelinschule. In der letzten Versammlung wurde auch über den Flugplatz diskutiert.