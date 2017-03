Konstanz/Friedrichshafen Personalabbau und nur noch ein Hauptstandort: So will sich die Sparkasse Bodensee neu aufstellen

Personalabbau und nur noch ein Hauptstandort: So will sich die Sparkasse Bodensee neu aufstellen

30 Mitarbeiter wechseln bei der größten Bank der deutschen Bodenseeregion in Alterszeit. Für die Sparvorgaben des Vorstands reicht das aber noch nicht aus. Der Personalrat hofft trotzdem, dass es ohne betriebsbedingte Kündigungen geht.

Der Personalabbau bei der mitten in einer tiefgreifenden Umstrukturierung steckenden Sparkasse Bodensee, kommt nach SÜDKURIER-Informationen voran. Es gebe bereits "30 Kollegen, die bis zum Jahr 2019 in die Altersteilzeit wechseln werden", sagte Armin Schuff, der die rund 630 Bank-Mitarbeiter im Personalrat vertritt. Außerdem nutze man die "natürliche Fluktuation in der Belegschaft", um die Beschäftigtenzahl zu reduzieren. Rund 25 Mitarbeiter scheiden pro Jahr aus den verschiedensten Gründen aus dem Institut aus. Die frei werdenden Stellen würden nun – wenn überhaupt – schwerpunktmäßig intern besetzt. "Bei der Einstellung von externen Bewerbern sind wir deutlich zurückhaltender geworden", sagte Schuff. Informationen, wonach mehrere Banker dem Institut aufgrund der unsicheren Zukunftsperspektiven bereits freiwillig den Rücken gekehrt hätten, wollte Schuff nicht bestätigen.

Die Sparkasse Bodensee steckt aktuell in einer der tiefgreifendsten Umstrukturierungsphasen ihrer Geschichte. Einerseits drücken neue Wettbewerber im Finanzmarkt sowie niedrige Zinsen auf die Erträge, andererseits führen historisch bedingte Doppelstrukturen in der Organisation des Hauses zu überdurchschnittlichen Kosten, etwa im Personalbereich. Mitte vergangenen Jahres kündigte Vorstandchef Lothar Mayer daher nach wenigen Monaten im Amt an, die Bank mit einem sogenannten Fitnessprogramm auf Vordermann zu bringen. Dazu gehört unter anderem, dass sich das Haus weitgehend von seinen bisherigen Hauptstandorten Friedrichshafen und Konstanz verabschiedet, um die Verwaltung sowie Stabsfunktionen an einem neuen Standort zu bündeln.

Die Kundenbereiche vor Ort sollen nach früheren Äußerungen Mayers aber "vollständig erhalten" bleiben. Vom Umbau wird der Kunde am Schalter also nicht viel mitbekommen. Der dritte Sitz des Hauses – Überlingen – ist nach derzeitigem Stand nicht von den Plänen betroffen. Wo die Bank ihre Kräfte in Zukunft bündeln könnte, ist bislang unklar, die Option Markdorf noch nicht in trockenen Tüchern.

Die räumliche Neuordnung der Sparkasse, in deren Folge rund 300 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz wechseln müssen, wird von einem umfassenden Personalabbau flankiert. 82 Stellen der rund 630 Mitarbeiter starken Bank sollen nach Plänen der Geschäftsführung bis Anfang 2019 wegfallen. Auf betriebsbedingte Kündigungen will das Institut verzichten, stattdessen bemüht man sich um "sozialverträgliche" Lösungen. "Stand heute bin ich positiv gestimmt, dass das auch klappen kann", sagte Personalrat Schuff dem SÜDKURIER am Freitag auf Anfrage.

Auf die Zahlung von Abfindungen, um bestimmte Mitarbeiter zum Ausscheiden zu bewegen, will die Bank offenbar verzichten. Man setzte nicht auf Abfindungen, sagte Schuff. Allerdings stellt das Haus Mitarbeitern finanzielle Anreize in Aussicht, sollten sie sich beispielsweise für Altersteilzeit entscheiden. Hier gebe es "konkrete Angebote", sagte Schuff. Die Belegschaft reagiert auf die aktuellen Umzugs- und Kürzungspläne offenbar gefasst. Dem Vernehmen nach hatten viele Mitarbeiter schon seit Längerem mit entsprechenden Schritten gerechnet. "Wir kennen die Zahlen und können eins und eins zusammenzählen", sagte ein Banker, der lieber anonym bleiben will.