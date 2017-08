Konstanz Patientin dankt der Konstanzer Frauenklinik

Filomena Ciancio wurde zweimal wegen Krebs in Konstanz operiert. Die Italienerin fühlte sich bestens aufgehoben und ist begeistert von den Menschen in der Klinik

Filomena Ciancio fühlt sich in der deutschen Sprache noch nicht sicher. Also ist Andrea Paladino mitgekommen zum Gespräch mit dem SÜDKURIER, ein Freund der Familie, der schon seit 1969 in Konstanz lebt. "Es gibt so viele negative Schlagzeilen über Krankenhäuser", sagt Andrea Paladino, "daher möchte Filomena Ciancio ihre Geschichte erzählen."

Im Februar erhielt die 49-Jährige, die seit vier Jahren in Konstanz lebt, die niederschmetternde Diagnose: Brustkrebs. "Das war natürlich ein großer Schock", sagt sie heute. Nach einigen Voruntersuchungen wurde sie zunächst im März und dann erneut im April in der Frauenklinik am Konstanzer Klinikum operiert. "Ich war auch wegen anderer Probleme schon hier im Krankenhaus", erzählt sie. "Meine Erfahrungen sind sehr, sehr gut." Es kam für sie nie in Frage, in die Heimat zu gehen, um sich dort in ärztliche Hände zu begeben. "Die Organisation und die Ärzte in Deutschland sind einfach besser als in Italien", sagt Filomena Ciancio, die in Konstanz als Putzfrau arbeitet. "Ich habe in der Klinik sehr viel menschliche Wärme erfahren. Das ist außergewöhnlich." Sie stammt aus Kalabrien, mittlerweile wohnen auch ihre Kinder und Enkelkinder auf der deutschen oder der Schweizer Seite des Bodensees. "Deutschland ist ein so schönes Land und die Menschen sind so hilfsbereit und nett", sagt sie. Wenn sie auf die behandelnden Ärzte, die Pflegerinnen oder Krankenschwestern angesprochen wird, lächelt sie und wiederholt immer nur das eine Wort: "Bellissimo!"

Nun weiß auch die Italienerin, dass nicht alles immer perfekt laufen kann in einer Klinik. Die Berichte über missratene Operationen existieren wahrscheinlich in jeder Klinik der Republik – auch in Konstanz. "Doch ich finde es wichtig, dass man die Menschen auch mal lobt", sagt sie überzeugend. "Wenn ich sehe, dass mir das Haus extra einen Dolmetscher besorgt hat, damit ich mich gegenüber dem Personal bestens ausdrücken kann, dann ist das erstaunlich und wirklich außergewöhnlich." Alles wurde vonseiten des Hauses unternommen, um ihr die Krankheit und den Aufenthalt in der Klinik so erträglich wie möglich zu gestalten.

Sie verfasste Briefe an das OP-Team, Chefarzt Andreas Zorr und auch das gesamte Team der Frauenklinik. Hier heißt es unter anderem: "Obwohl die Diagnose Krebs für mich ein harter Schlag ist, danke ich Gott unendlich dafür, dass es Menschen wie Sie und ihre Mannschaft gibt, die mir diese Zeit so angenehm und erträglich wie möglich gemacht haben. Sie haben alle eine so schöne Ruhe ausgestrahlt, besten Dank dafür." Nach der Reha in Triberg stehen nun Bestrahlungen an – 36 Sitzungen, die sie mit Mut und Zuversicht angeht. Auch Dank des Klinik-Personals.

Brustkrebs

In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 70 000 Frauen und 600 Männer an Brustkrebs. Es ist die häufigste bösartige Tumorerkrankung. Die Konstanzer Klinik verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, bei der Betroffenen mit Angehörigen im Mittelpunkt stehen. Konstanz ist ein interdisziplinäres Brustzentrum, in dem alle medizinischen und psychosozialen Teilbereiche eng verwoben sind. Prävention und Früherkennung, klinische und apparative Diagnostik sowie pathologische Befundung und Therapie gehören in den Kompetenzbereich. In fachübergreifenden Tumorkonferenzen werden das operative Vorgehen, die Strahlen- und die medikamentöse Therapie festgelegt. Patienten erfahren Begleitung im Umgang mit Erkrankung und Krisensituationen.