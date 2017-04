Konstanz Passionskonzert im Münster: Jesu Sterben in barocker Manier

Das Vokalensemble singt Georg Philipp Telemanns Passionsgeschichte im Münster.

In Johann Sebastian Bachs langem Schatten steht sein Zeitgenosse Georg Philipp Telemann, den Münsterchordirektor Steffen Schreyer im Karfreitagskonzert des Münsters ins Licht rückte. Bachs Passionen bestimmen in Rezitativen am Evangelientext entlanglaufende Choräle, Szenen-Chöre, polyphone Großchöre und Arien. Telemann macht in „Der Tod Jesu“ vieles anders, melodisch leichter erschließbar. Aber die Überraschung ist da: Das ist keine Musik zweiten Ranges; das hat kein Kleinmeister komponiert: Es ist eine auch zeitumfänglich große Komposition voll Orchester-farben, stattlicher Da-capo-Arien, feiner Choräle und Inhalte affektreich verdeutlichender kurzer Chorstücke. Die Dichtung von Karl Wilhelm Ramler beschreibt Jesu Sterben in barocker Manier blumen-reicher Wortwahl und gibt Telemann hiermit alles an die Hand zu inniger Ausdrucksweise, schonungsloser Vertonung unerträglicher Kreuzigungsschmerzen, tiefer Trauer und emphatischer Hoffnung, auf voller Höhe barocken, sogar opernhaften Ausdrucksgehalts satter Tempi und tänzerischer Metren.

Da musizierte das Münsterorchester – mit 19 Musikern personell ebenso stark besetzt wie das Konstanzer Vokalensemble – exquisit feine Streicherfiguren, glänzende Hörnerpartien, blühende Oboenpassagen, silbrige Querflötengirlanden, mächtiges Fagottgeschehen und präzise agierende Continuo-Gruppe mit Truhenorgel, Cello und Kontrabass. Das Grundgerüst für die üppige Chor- und Arienbegleitungen war standfest, musikantisch, beweglich. Telemann packt in allen Vorspielen zu Arien und Accompagnato-Rezitativen (konzertante Orchesterbegleitung statt trockener Stützakkorde) vital zu: Melodisch schlüssig wird das Folgende bildhaft vorgezeichnet.

Georg Philipp Telemann 1681 in Magdeburg geboren, entdeckte Georg Philipp Telemann schon als Kind seine Liebe zur Musik und wurde später zu einem der bekanntesten und gefragtesten Musiker Deutschlands und Europas. Sein musikalisches Erbe umfasst nahezu alle Genres, von Kammermusik zu großen Orchester- und Chorwerken, von Oper hin zu den mehr als 1700 Kirchenkantaten und natürlich auch seine grundlegenden musiktheoretischen Schriften. Dabei ist Telemanns Musik immer wieder neu, vielfältig, oft nahezu revolutionär und ein Spiegel gesellschaftlicher und philosophischer Strömungen.

So sang die Sopranistin Salomé Myrna (Lausanne) in ihrer einzigen Szene (auf die sie eine ganze Stunde zu warten hatte!) mit lyrisch feinem und triolenhell bewegtem Stimmkolorit; der Altus Thomas Nauwartat-Schultze (Mannheim), mit mächtigem Stimmvolumen und klarer Sprachdiktion ausgestattet, gestaltete in Rezitativen und Arien affektreich den Schmerzverlauf der Kreuzesfolterung; der Tenor Christopher Kaplan (Stuttgart) zeichnete eleganten Evangelisten-Stil und glänzende Koloraturen göttlicher Sonnenstrahlen; dem Bassisten Achim Hoffmann (Köln) oblag der größte Part; er interpretierte die Klage über Jesu Leiden, über Seelenbetrübnis, göttliches Verzeihen und wieder die Schmerzen des Sterbenden mit würdevollem Ernst, voluminös-schlankem Timbre und Wohllaut. In sieben Szenen fielen dem Chor schlicht gesetzte Choräle und freie Kompositionen zu: Es galt nicht, sich durch komplexe Polyphonien zu arbeiten; Telemann stattete sie mit ausgesprochen melodischen Verläufen aus, die das Vokalensemble mit Akribie, stimmlicher Hingabe und schönstem Klang in den großen Raum hineinströmen ließ.

Steffen Schreyer leitete nicht mit Taktstock, aber mit feinfühlig führenden Handgesten: Ein vielfach abgestuftes und farbenreiches Gesamtwerk konnte entstehen, das nach langer Stille mit reichem Beifall aus nicht ganz vollem Münster bedankt wurde.