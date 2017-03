Tanzen unter freiem Himmel - dazu braucht es nur einen guten Boden und eine Steckdose, sagt Michael Bluemm. Er und zwei weitere Initiatoren haben viele Unterstützer für ihre Idee, in Konstanz eine Freiluft-Tanzfläche einzurichten. Und auch Oberbürgermeister Uli Burchardt findet die Idee gut.

Für gewöhnlich ist der Konstanzer Ratssaal sehr weit weg von jeglichem Urlaubsgefühl. Gestern Abend, zur monatlichen Sitzung über Genehmigungen, Gebühren und Satzungsänderungen, war da aber vor den Türen zur Sitzung plötzlich ein Hauch von Kuba. Zu Salsa-Musik tanzten sich ein dutzend Männer und Frauen im Rathaus-Innenhof warm für die Bürgersprechstunde und ihre Petitionsübergabe. Denn sie und über 200 Unterstützer wünschen sich eine oder mehrere öffentliche Tanzflächen. Unter freiem Himmel, mit gutem Boden, für jeden zugänglich.

Es gibt sie schon in vielen anderen Städten: In Paris wird den Sommer über draußen an der Seine getanzt, in Nimes in Südfrankreich, in Mailand, München, Freiburg oder selbst im schwedischen Uppsala gibt es öffentliche Flächen, auf denen sich Salsa- und Tangotänzer, Yoga-Fans und Tai-Chi-Begeisterte treffen – manche spontan, manche geplant – wie man gerade Zeit hat. „Bewegung ist Leben, Bewegung verbindet und integriert Menschen“, sagt Gerhard Bernot, einer der Mitinitiatoren der Petition, die er gestern Oberbürgermeister Uli Burchardt überreichte – inklusive einer Bodenplatte, wie der Belag aussehen könnte.

Stadtgarten als Option?

Die Idee sei auf einem guten Weg, sagte Burchardt, die Stadt steht dem Anliegen positiv gegenüber. In Frage käme beispielsweise der Platz vor der Konzertmuschel im Stadtgarten, der bislang nur mit Kies aufgeschüttet ist. Ein Stromanschluss für die Musik ist vorhanden, man könnte auch zu Live-Musik besser tanzen und aus lärmschutzrechtlicher Hinsicht sieht es ebenfalls gut aus: „Zumindest bis 22 Uhr sind hier – selbst bei moderater Nutzung einer Verstärkeranlage – keine Beeinträchtigungen der Anwohner zu befürchten“, sagt Anja Fuchs von der städtischen Pressestelle auf Anfrage. Prinzipiell orientieren sich die Lärmschutzregeln bei Freiluft-Veranstaltungen an den Vorgaben der Freizeitlärmrichtlinie. „Hier sind tageszeit- und gebietsartabhängige Richtwerte vorgegeben, die bei den betroffenen Anwohnern einzuhalten sind“, so Fuchs.

Der Bedarf, sagt Bernot, sei auf jeden Fall da. „Wir haben mit unserer Idee offene Türen eingerannt“, sagt Bernot. Und zwar Türen aus den unterschiedlichsten Bereichen: „Positive Rückmeldungen kamen von Menschen aus Sport, Kultur und Tanz, Vereinen, Schulen, Hochschulen, Tourismus, ­Wirtschaft und Gewerbe.“ Vor allem ältere Leute hätten berichtet, dass sie die Idee gut fänden und ein breiteres Tanzangebot in der Stadt befürworten würden.

Wie fit der Sport hält, sieht Bernot auch an seiner 89-jährigen Mutter: „Wenn wir vor dem Haus die Musik anmachen, schmeißt sie ihren Gehstock weg und fängt auf einmal an, zu tanzen.“ Bernot selbst erinnert sich an viele schöne Tanzabende unter freiem Himmel – aber auch an ein besonderes Erlebnis mit der Konstanzer Wushu Taichi Akademie vor vielen Jahren in China: „Ich habe heute noch die Tai-Chi-Bewegung im Kopf und den Blick auf das Meer.“ Vielleicht, hoffen Bernot und seine Mittänzer, gibt es ja bald eine passende Fläche mit Blick auf den Bodensee.

Die Unterstützer

Gerhard Bernot, Joachim Schug und Michael Bluemm sind die Initiatoren der Petition "Zentrale Konstanzer Freiflächen für Kultur, Bewegung und Tanz" und haben viele positive Rückmeldungen für ihre Idee bekommen. Günther Maldoff aus Konstanz etwa schrieb als einer von 219 Unterstützern in der Petition: "Finde die Idee der Tanzfläche sehr gut. Es kann nur eine Bereicherung für die Stadt Konstanz sein. Man bedenke, im Namen von Konstanz ist ja das Wort "tanz" bereits enthalten." Und Jana Eberle aus Konstanz schrieb: "Ich tanze aktiv und leidenschaftlich, unter anderem Tango und Salsa. In anderen Städten habe ich gesehen, wie sehr eine freie Tanzfläche eine Stadt bereichern kann und dass sie auch tatsächlich genutzt wird." (sap)