Konstanz Partnerstadt von Konstanz: Lega-Nord-Kandidatin neue Bürgermeisterin von Lodi

Die Architektin ist die erste Bürgermeisterin in der Geschichte von Lodi. Nach 20 Jahren Mitte-Links-Regierung kommt es zu einem Rechtsruck in der Politik der Partnerstadt von Konstanz. Die Linke Liste fordert einen Abbruch gemeinsamer Aktionen der Städte.

Frau statt Mann, Lega Nord statt Partito Democratico: Mit 56,9 Prozent haben die Bürger von Lodi, der norditalienischen Partnerstadt von Konstanz, Sara Casanova zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Die 40-jährige Kandidatin der Partei Lega Nord setzte sich als erste Bürgermeisterin der Stadtgeschichte gegen ihren Kontrahenten Carlo Gendarini von der Partito Democratico in der Stichwahl durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,3 Prozent.

20 Jahre lang hatten zuvor Politiker aus dem Mitte-Links-Spektrum die Regierung in Lodi dominiert. Mit dem Wahlsieg der in Lodi aufgewachsenen Architektin Sara Casanova zieht nun die Kandidatin der Lega Nord ins Rathaus ein. Die Lega Nord wird von Analysten der italienischen Politik als rechtspopulistisch eingestuft, in jüngster Zeit wird ihr eine Entwicklung hin zur Fremdenfeindlichkeit zugeschrieben. Die Lega Nord, die vor allem in der Lombardei und Venetien viele Wähler hat, setzte sich einige Jahre für eine politische Unabhängigkeit des wohlhabenden Norditaliens vom Rest des Landes ein.

Konstanz' Oberbürgermeister Uli Burchardt sagte nach der Wahl Sara Casanovas auf Anfrage der Redaktion: "Es gehört zum guten Ton, dass ich ihr dazu gratuliere. Das Votum ist in einem demokratischen Verfahren zustande gekommen."

Noch in der Nacht ihrer Wahl feierten Anhänger der Lega Nord Sara Casanova mit Fahnen und Gesängen auf der Piazza della Vittoria, dem zentralen Platz der Stadt. Casanova sagte laut der Zeitung "Il Giorno": "Wir müssen die Menschen von Lodi wieder für kommunale Fragen interessieren. Ab heute soll die Stadt eine neue Seite zeigen, dafür werde ich alles geben." Zur geringen Wahlbeteiligung von nur knapp über 50 Prozent sagte sie: "Das ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen weit weg von lokaler Politik sind." Lodi wurde seit Sommer 2016 kommissarisch regiert, weil es Ermittlungen wegen möglicher unerlaubter Absprachen innerhalb der Stadtverwaltung gab.

Die Linke Liste Konstanz (LLK) forderte die Verwaltung in Konstanz nach Casanovas Wahl zu einer Stellungnahme auf. Sie erwartet demnach, dass die Verwaltungsspitze ihre Partnerstadt wissen lässt, "dass damit auch die Städtepartnerschaft beschädigt wird und man nicht gewillt ist, zur Tagesordnung überzugehen". Ferner hält es die LLK für angebracht, mit Lodi vorerst alle gemeinsamen Aktionen einzustellen. Für OB Uli Burchardt sollten dagegen "Städtepartnerschaften über politischen Konstellationen stehen. Sie sind für die Menschen und zwischen Menschen, nicht zwischen Parteien oder politischen Lagern."