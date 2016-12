Parkhaus Fischmarkt: Fahrerflucht nach Parkunfall

Beim Einparken das eigene und fremde Auto beschädigt und einfach davon gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat im Parkhaus am Fischmarkt sein eigenes und ein fremdes Auto beschädigt und ist anschließend davon gefahren. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Unfall am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr ereignet haben. Dabei soll der Unfallverursacher laut Polizei vermutlich beim Einparken in eine enge Parklücke den Betonpfeiler und das daneben geparkte Auto gestreift haben. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.