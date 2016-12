Konstanz Paradies-Bäckerei Menge wechselt den Besitzer

Matthias Menge übergibt nach 33 Jahren seine Paradies-Bäckerei an Diana Orthmann. Mit einem mobilen Holzbackofen wird er weiterhin seine bekannte Handwerkskunst pflegen.

"Eigentlich ist es zu früh zum Aufhören. Ich bin jetzt 56 Jahre alt", meint Bäckermeister Matthias Menge. Aber die Vernunft hat gesiegt und er gibt nach 33 Jahren Selbstständigkeit seine Paradies-Bäckerei mit Hauptgeschäft und Backstube in der Gottlieber Straße und der Filiale in der Brauneggerstraße ab. Aus gesundheitlichen Gründen hängt er vorzeitig seinen Beruf an den Nagel. "Ich hätte gerne bis 60 weitergemacht, aber das schaffe ich gesundheitlich nicht. Die Bandscheibe", sagt er. "Ich muss es ruhiger angehen lassen. Ich will etwas Lebensqualität zurückgewinnen und mit meiner geliebten Frau Bärbel noch eine schöne Zeit verbringen. Das letzte Hemd hat keine Taschen."

Matthias Menge ist Bäcker aus Leidenschaft, wenngleich es eigentlich Liebe auf den zweiten Blick war. Eigentlich hatte er Elektriker werden wollen. "Ich habe alle Betriebe abgeklappert", erzählt er lebhaft. Das Problem: Menge gehört zu einem geburtenstarken Jahrgang, was die Suche erschwerte. Dann kam ihm in den Sinn, dass Bäcker auch etwas für ihn sein könnte. Als er seinem Vater von der Idee erzählte, meinte dieser: "Du Huetsimpl, warum sagsch des it glei." Matthias Menge schmunzelt, wenn er an die Szene denkt, denn ein Feuerwehrkamerad seines Vaters hatte eine Bäckerei und nahm den damals 13-jährigen Matthias gerne als Lehrbuben. "Ich war so glücklich, dass ich eine Lehrstelle hatte. Das Handwerk hat mir sofort Spaß gemacht. Bäcker ist ein unglaublich kreativer Beruf, in dem man sich verwirklichen kann."

Bereits mit 23 Jahren machte sich Matthias Menge selbstständig und eröffnete in der Gottlieber Straße seine Paradies-Bäckerei. Die Selbstständigkeit war ihm wichtig. Es war ein naheliegender Schritt, denn "ich bin nicht der Typ, der sich gerne etwas sagen lässt", bekennt Matthias Menge. Und außerdem: "Nur so kann man seine eigenen Ideen auch verwirklichen." Mit einem Gesellen und einem Lehrling begann seine Karriere. "Ich brauchte noch eine Extra-Erlaubnis, dass ich ausbilden darf. Das durfte man erst ab 24 Jahren", erinnert sich Menge, der 1986 eine Filiale in der Brauneggerstraße eröffnete und heute 18 Mitarbeiter beschäftigt.

Seinen Beruf liebt er bis heute. Von den Kuchen und Torten schwärmen die Stammkunden, deren Anteil Matthias Menge auf etwa 80 Prozent beziffert. "Da hab ich mich auch immer verkünstelt", schmunzelt der Bäckermeister. Doch nicht nur in seinem Geschäft hat er sich engagiert, auch in der Innung, denn es war ihm wichtig, die Liebe zum Beruf weiterzugeben. Viele Jahre lang war er Lehrlingswart, Innungsvorstand sowie Mitglied im Gesellen- und Meisterprüfungsausschuss. Und 26 Jahre lang war er zudem aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz.

Viele Höhen und Tiefen hat Matthias Menge in diesen über drei Jahrzehnten gemeistert. Als die Gottlieber Straße zur Sackgasse umgestaltet wurde, war das für ihn ein herber Schlag; der Umsatz brach in den ersten Jahren massiv ein. Auch die Umstellung auf den Euro und das Aufkommen von zahlreichen Billigbäckern machten dem traditionellen Handwerksbäckermeister das Leben schwer. "Als ich vor 33 Jahren angefangen habe, waren wir in Konstanz 18 Handwerksbetriebe. Jetzt gibt es in dieser Größe nur noch sechs", stellt er bedauernd fest und ergänzt: "Der Landesinnungsverband sagt, dass jedes Jahr eine Bäckerei stirbt."

Die Paradies-Bäckerei wird jedoch nicht geschlossen. "Ich bin froh, dass Bäckermeisterin Diana Orthmann unsere Bäckerei mitsamt Mitarbeitern übernimmt und das Geschäft in unserem Sinn weiterführen will", sagt Matthias Menge. Und was machen Bärbel und Matthias Menge künftig? "Wir backen kleinere Brötchen", meint er. Und wer Matthias Menge kennt, weiß, dass er es halt doch nicht lassen kann. So ist es auch, denn: "Wir werden mit unserem mobilen Holzbackofen unterwegs sein und Dünnele machen. Das haben wir seit zehn Jahren nebenher gemacht. Diesen Bereich bauen wir aus. Das hat für mich den Vorteil, dass ich mir die Arbeit besser einteilen kann", stellt Matthias Menge fest. Am 24. Dezember ist sein letzter Tag in seiner Bäckerei, den er noch einmal richtig genießen wird. Und vor allem bedankt er sich bei den Stammkunden, die ihm viele Jahre die Treue gehalten haben.

Kurze Umbaupause

Am 24. Dezember steht Matthias Menge das letzte Mal in seiner Backstube in der Gottlieber Straße. Nach 33 Jahren Selbstständigkeit hört er aus gesundheitlichen Gründen auf. Bäckermeisterin Diana Orthmann übernimmt die Paradies-Bäckerei. Nach kurzer Renovierungspause wird sie die Bäckerei in der Gottlieber Straße 42 und die Filiale in der Brauneggerstraße 14 am 16. Januar wieder öffnen. Ab dem 22. Januar sind beide Geschäfte auch sonntags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. (as)