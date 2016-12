Konstanz Pärchen soll Bedienungsgeldbeutel aus Gaststätte gestohlen haben

Die Polizei sucht ein Pärchen, welches aus einer Gaststätte einen Bedienungsgeldbeutel entwendet haben soll.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch einen Bedienungsgeldbeutel in einer Gaststätte in der Hieronymusgasse entwendet. Laut Bericht der Polizei waren mehr als 400 Euro in dem Geldbeutel. Im Verdacht den schwarzen Geldbeutel, der mit einer roten Klappe versehen ist, entwendet zu haben, stünden laut Polizei ein 40 bis 45 Jahre alter Mann und dessen 35 bis 40 Jahre alte Begleiterin. Während der mutmaßliche Täter als etwa 1,85 Meter groß, schlank, mit Glatze, dunkleren Hautfarbe beschrieben wurde, soll die Frau etwa 1,70 Meter groß sein und einen schwarzen Zopf sowie eine Hakennase haben. Er soll mit einem dunkelbraunen Mantel bekleidet gewesen sein, sie soll eine weiße/graue Daunenjacke getragen haben. Personen, denen das Pärchen aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität der beiden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon (0 75 31) 995-0, zu melden.