Paar schnorrt Wasser und klaut Trinkgeldkasse

Offensichtliche Bettler bedienen sich in einem Café und machen sich aus dem Staub

Wenig dankbar haben sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein 40 bis 45 Jahre alter Mann und seine 30 bis 35 Jahre alte Begleiterin gezeigt, die in einem Café am Sankt-Stephans-Platz um ein Glas Wasser baten. Die hilfsbereite Mitarbeiterin gab den beiden Unbekannten einen Wasserkrug, um sich zu bedienen und füllte ihn auf deren eindringliche Bitte nochmals auf. Während sie sich dazu in die Küche aufhielt, ergriff der Mann die auf der Theke stehende Trinkgeldkasse und flüchtete mit seiner Begleiterin aus dem Café. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist noch nicht bekannt. Beide Personen werden als "dem Bettlermilieu zugehörig" beschrieben. Die Frau trug einen langen, rötlichen Rock und ein rosafarbenes T-Shirt und hatte einen "Bettelbecher" dabei. Der Mann war mit einem dunklen T-Shirt, einer dunklen Basecap und einer blauen Jeansjacke, die er über dem Arm trug, bekleidet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.