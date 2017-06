Konstanz Ortspolitiker wollen Aussichtspunkt Purren aufwerten

Der Ortschaftsrat hat Pläne für den Aussichtspunkt Purren und will eine weitere Fläche pachten. Eine Sitzmauer und ein Aussichtsturm sollen das Areal aufwerten

"Der Purren ist ein Filetstück von Litzelstetten", stellt der Litzelstetter Verwaltungsleiter Klaus Frommer fest. In exponierter Lage auf 508 Metern – und damit auf dem höchsten Punkt in Litzelstetten – ist nicht nur der Grillplatz ein beliebtes Ausflugsziel. Landschaftsarchitektin Claudia Schöbel hatte dem Ortschaftsrat bereits im vergangenen Jahr präsentiert, wie das Areal aufgewertet werden könnte. In Anlehnung an die Kunstströmung Land Art, bei der Materialien aus der Natur zu einem Kunstwerk geformt werden, könnte auf dem Aussichtpunkt eine geschwungene Sitzmauer als verbindendes Element dienen. Angedacht ist diese Mauer entlang des Weges zum Grillplatz. Die Ausführung solle im Trockenmauerbau erfolgen. Jetzt entschied der Ortschaftsrat, zusätzlich ein etwa 500 Quadratmeter großes Grundstück zu pachten, um die Verschönerung des Geländes noch großzügiger anlegen zu können.

Neuer Anlauf für einen Turm

Auch die Idee eines Aussichtsturms am Purren hat der Ortschaftsrat nicht aufgeben. Im Gegenteil: "Ich habe dem Oberbürgermeister von unserem Traum erzählt", berichtete Ortsvorsteher Wolfgang Gensle dem Ortschaftsrat. "Allerdings ist nicht er Hauptentscheidungsträger. Eher sind Landratsamt und der Naturschutz die ersten Hürden", so Gensle, der die Idee eines Turms beim Grillplatz im Wald als langfristiges Projekt ansteuert.

Dabei führte er den Napoleon-Turm beim Schweizerischen Wäldi als Beispiel an, der über die Baumwipfel reicht. Die Ausführung des Bauwerks mit Stahlkern und Holzverkleidung hätte den Vorteil, dass die Konstruktion "vandalensicher" sei, sich aber gleichermaßen in die Umgebung einfügen würde. Ortschaftsrat Hansjörg Hermann sieht an der jetzt vorgesehen Stelle eher eine Chance der Realisierbarkeit, denn bezüglich der vorherigen Stelle hatte die Untere Naturschutzbehörde vor Jahren schon bereits mehr als deutlich ihre Bedenken geäußert.