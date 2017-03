Konstanz Ortschaftsrat Litzelstetten will Campingplatz am See erhalten

Ortschaftsrat Litzelstetten will Campingplatz am See erhalten

Ziel ist eine Ausrichtung der Anlage für sanften Tourismus. Die nötigen Investitionen müsste die Stadt Konstanz tragen

Litzelstetten – Öffentliche Seezugänge sind in Litzelstetten eine Rarität. Neben dem Strandbad gibt es nur noch den kleinen, am Hang gelegenen Campingplatz am Ende der Großherzog-Friedrich-Straße. Das Gelände direkt am Ufer hat Charme. Aber die Infrastruktur ist veraltet und marode. Handlungsbedarf besteht, denn der private Betreiber will altersbedingt aufhören. Der Litzelstetter Ortschaftsrat will die kleine Oase keinesfalls aufgeben, sondern Rahmenbedingungen für eine Neuausrichtung schaffen.

Der Campingplatz im Naturschutzgebiet Bodenseeufer besteht seit 1954, berichtet Martin Wichmann vom Amt für Stadtplanung und Umwelt. Sanitärgebäude und der Kiosk direkt am See wurden in den 1960-er Jahren erbaut. Seit 1970 ist der Platz an einen privaten Betreiber verpachtet. "Es wurde nur das Nötigste gemacht und jetzt gibt es einen Investitionsstau", stellt Ortsvorsteher Wolfgang Gensle fest: "Der Campingplatz muss als Infrastrukturmaßnahme für Litzelstetten erhalten bleiben. Dafür werden wir gemeinsam kämpfen."

"Die Anlage bedarf dringend einer baulichen Veränderung", daran lässt Martin Wichmann keinen Zweifel, wissend, dass der Eingriff in die Landschaft nur geringfügig sein darf und das Gelände "feinfühlig entwickelt" werden muss. Im Vorfeld wurde bereits Ulrich Jacoby von Ecocamping mit einer Machbarkeitsuntersuchung zur Neukonzeption des Campingplatzes beauftragt, die jetzt vorliegt. Chancen sehen die Fachleute in einer ökologischen Ausrichtung. "Es sollte ein möglichst autofreier Zeltplatz werden", so Wichmann, der die Radurlauber – der Zeltplatz liegt direkt am Bodenseeradweg – Wanderer und Kanuten als potenzielle Übernachtungsgäste im Blick hat.

Auch eine Kooperation mit dem Mainauer Kletterwald sei vorstellbar. Dass mit dem kleinen Platz niemals großer Gewinn erzielt werden kann, steht außer Frage. Dennoch müssen Voraussetzungen geschaffen werden, damit der künftige Betreiber betriebswirtschaftlich arbeiten kann. Aus diesem Grund bräuchte es auch Stellplätze für motorisierte Camper, "aber auf ein verträgliches Niveau reduziert", sagt Wichmann. Ein neues Sanitärgebäude mit Aufenthaltsraum sei notwendig, und zwar "günstig, aber nicht billig".

Der alte Kiosk am See sollte abgerissen werden, so dass die Freifläche am Ufer zur Geltung gebracht werde. Richtung See könnten sich Flächen für die Zelte anschließen, erläutert Jacoby. Im oberen Teil des Geländes wären "Radlerhütten" denkbar. Dabei handle es sich um eine Einfach-Unterkunft. Martin Wichmann bringt auch die Schlaffässer ins Gespräch, die auf dem Campingplatz Klausenhorn in Dingelsdorf in Benutzung sind. Wichtig sind auch kleinere Optimierungsmaßnahmen. Das Gelände am Hang ist terrassiert, bedarf aber einer sanften Nivellierung, so Jacoby. Gesamtziel des Konzeptes sei, die Qualität und die wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit des Platzes zu verbessern, so Wichmann.

"Es ist eine Gratwanderung zwischen Naturschutz und Betriebswirtschaftlichkeit", sagt Martin Wichmann. Sicher ist: "Die Investitionskosten werden nicht erwirtschaftet werden können". Die Politik wird also entscheiden müssen, ob die Stadt die Kosten für die baulichen Maßnahmen übernimmt. Gleichzeitig werden Fördermöglichkeiten zu eruieren sein. "Ich finde die Investition für Litzelstetten wichtig, denn viel Seezugang haben wir nicht", konstatiert SPD-Ortschaftsrat Jürgen Puchta. FWL-Ortschaftsrätin Brigitte Fuchs ist von der Neukonzeption angetan. "Eine tolle Geschichte. Das wird eine runde Sache", meint sie.

